Desde Mi Trinchera

CONSULTA POPULAR

A escasas 48 horas de que inicie la consulta popular para definir si enjuician y/o se sanciona por las faltas cometidas a los expresidentes de México considerados dentro del periodo neoliberal a partir de Salinas de Gortari pasando por Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, no se nota al menos en Durango Capital entusiasmo por participar, evidentemente que el llamado a tal consulta lo hace el actual presidente Andrés Manuel López Obrador considerado como un presidente populista quien dentro de su política ha combatido notablemente la corrupción aparte de luchar enconadamente contra quienes no coinciden en su política, económica, social, cultural, en fin, en todos los sentidos, para muestra un botón, frena el Gallo Claudio, Salinas Pliego, los intelectuales de buró Aguilar Camín, Krauze, los comunicadores Loret de Mola, López Dóriga y un sinnúmero de gente influyente, principalmente empresarios, es menester destacar que la consulta por realizarse constituye un arma de doble filo toda vez que son cuantiosos los votos que se requieren, casi 30 millones, y el árbitro es contra del presidente, el INE liderado por Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, de tal forma que si no se obtiene el número de votos navegará en la adversidad el mañanero AMLO independientemente que con el caudal político que tiene es suficiente para que ni el pelo se le mueva por la oposición como titular del Ejecutivo. AMLO ha dado muestras de verticalidad en su mandato y saben que no es broma los expresidentes a quienes desenmascaró como la mafia del poder, no obstante tanta severa humillación en su lucha por lograr tal fin y saben que no es broma puesto que en la cárcel se encuentran funcionarios de primer nivel de pasadas y recientes administraciones nacionales, también es importante referenciar el mundo de corrupción en que navegaron para bien personal o de sus aliados los ex quienes por cierto han desatado una campaña mediática para desacreditar a AMLO quien, sediento de justicia y con espíritu de joven guerrillero, sigue su lucha, y digo joven toda vez que su pasión por concretar sus ideales es incansable, quien no cesa de trabajar toda la semana y prácticamente 18 horas al día a quien vemos a temprana hora en la mañanera en donde haciendo alarde de veracidad y valentía establece sus proyectos cuyos pros y contras los acepta sin inmutarse y personalmente acude porque no tiene cola que le pisen, lo que no harían los ex por la multimillonaria corrupción o rateriaje que hicieron entregando un país prácticamente saqueado y todavía pretenden entregar la riqueza nacional a extranjeros, energía eléctrica y petróleo. Mientras que las minas no sabemos a dónde va a parar el oro toda vez que son extranjeros quienes las explotan y el ejido es un absoluto desmadre gracias a Salinas a nivel nacional y a Silerio Esparza a nivel estatal, mientras se da el resultado Vicente Fox lidera para ser el ex que se enjuicie primeramente, no nada más él sino su familia integrada por la legionaria de Cristo e hijastros con fortunas desmedidas por lo que actualmente le tiemblan las botas a la Chachalaca Guanajuatense y así todos por el estilo presentan los mismos síntomas, Zedillo con la venta de ferronales y fobaproa, Calderón con la estela de luz y las construcciones de empresas petroleras, de Salinas no se diga la entrega de teléfonos y la corrupción de su hermanito Raulito, de Peña Nieto Odebrecth, la casa blanca, el mantenimiento de la plumífera Gaviota así que hay que esperar resultados para opinar, lo cierto es que la capa social denominada pueblo apoya al demócrata AMLO.