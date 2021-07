Desde Mi Trinchera

En efecto, los juegos olímpicos de Tokio podrán tener múltiples campeones y hasta imponer nuevos récords pero nunca serán auténticos y legítimos.

Ello obedece a varios hechos de los que destacaré únicamente dos y que considero los factores para la conclusión en comento o preestablecida, la toral el COVID, el malévolo virus ya se impuso en el 2020 y con ello es suficiente, de tal forma que los atletas por participar no son los mejores.

En principio, por razón natural toda vez que van disminuidos físicamente y al tratarse de una competencia del esfuerzo humano no obtendrán el resultado que saltará en condiciones óptimas.

Achacándole la causa al letal virus esperando que Dios evite el rebrote, muchos países no participarán con sus mejores deportistas si es que van a la justa olímpica, amén de que no hay motivación para acudir bajo la amenaza viral, por lo que personalmente decidirán por la salud y la vida y no por el riesgo.

Entonces pues espero equivocarme y surja un Michael Peps, una Nadia Comanecci la rumana que cautivó en Canadá, un Abebe Bikila y su sucesor Mamo Wilde, Karl Lewis, Emily Z, Zatopec, Cassius Clay, el finlandés volador, Teófilo Stevenson, Usain Bolt, Juantorena, Félix Zavon, Raúl González, Serguei Bubka, Mark Spitz, en fin tanto héroe olímpico a la par de Jesse Owen en Berlín.

Obviamente que lo que pretenden los organizadores es la recuperación de sus inversiones realizadas y que se encuentran en la nada, pues Tokio 2020 de plano no benefició la inversión, que por cierto es multimillonaria en euros, dólares y, uff, no se diga en yens, así que los hijos del sol naciente nietos de Hiroito andan con los ojos bien abiertos interesados en que participen los afiliados a la ONU, incluyendo al ridículo TRI que no pudo vencer a los trinitarios del Caribe que ni liga de futbol tienen, con escasa población que no llega al millón y medio y que viven en islas sin campos de futbol como en los llanos de México por lo que sugiero vaya un combinado de la barra, tribunal y Maderera bajo el patrocinio del gran Patricio GB. He dicho.