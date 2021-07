Desde Mi Trinchera

A propósito del matrimonio igualitario

En mi colaboración anterior establecí manejar temas de actualidad y de sumo interés social, es decir, para no ponerme en el ojo del huracán se hará dentro del marco de lo legal de los derechos humanos, los periodos de violaciones a estos son sucedidos por grandes esfuerzos sociales para evitar que la historia repita en sus horrores, después de la Segunda Guerra Mundial en un esfuerzo internacional la Asamblea General de la ONU en diversa resolución adopta la Declaración Universal de Derechos Humanos, y a nivel regional no podemos dejar de destacar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica de 1969 de la Organización de los Estados Americanos, en ambas declaraciones el principio medular es sin lugar a dudas el de igualdad y no discriminación.

A pesar de los importantes cambios que se aprobaron en la reforma constitucional de los derechos humanos, el texto anterior a la reforma de junio del 2011 sobre manera el artículo primero en nuestra Carta Magna del último párrafo del mismo apenas se modificó, este contenía el catálogo de las cláusulas antidiscriminatorias “origen étnico o nacional, el género, la edad, la condición social, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas tras la reforma a la categoría en preferencia” se le añadió el término “sexuales” lo cual resulta de mayor trascendencia para un tema no carente de polémica, el matrimonio igualitario, lo que constituye el criterio de la corte, sin embargo dada la autonomía de los estados federados hay unos congresos como el local de nuestro estado que no ha aprobado tal discriminación específicamente en materia del matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que originó airadas protestas de quienes se sienten agraviados, lo que también ha originado en las decisiones posteriores de la corte que se reiteró el criterio sobre la inconstitucionalidad de una definición de matrimonio que excluye a las parejas del mismo sexo JURISPRUDENCIA: MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUEL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER ES INCONSTITUCIONAL.

Por lo que resulta de vital importancia enterarnos de las consideraciones que al efecto estableció el Congreso local para rechazar el matrimonio igualitario, desde luego que la opinión del suscrito es conforme al punto de vista de la justicia constitucional.

Continuará.