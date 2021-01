Desde su primer día de gestión, Biden desecha políticas impuestas por Trump

Reincorporación al Acuerdo de París y rescisión del veto migratorio a musulmanes serán las primeras medidas

La victoria de Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre de 2020 no ha dejado de causar revuelo en la comunidad internacional. Esto debido a las facturadas relaciones diplomáticas y políticas que dejó el todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump con países como China, Corea del Norte y, en cierta medida, la Unión Europea. Ante este panorama político, Biden desechará algunas de las políticas impuestas por Trump, tales como la salida del Acuerdo de París, y el veto migratorio a musulmanes.

Durante el 20 de enero, mismo día que tomará posesión del cargo de presidente de Estados Unidos, Joe Biden le pondrá fin a la línea anti-política de Trump. Esto significa firmar la reincorporación del país a los acuerdos medioambientales de París, así como la rescisión del veto migratorio a musulmanes, informó Ron Klain, su jefe de Gabinete.

A dos años del inicio de su gobierno, en 2018 Donald Trump se llevó una victoria judicial con la puesta en vigor del veto migratorio. Esta política implica prohibir la entrada a Estados Unidos de refugiados o migrantes de determinados países, en su mayoría por ser considerados “amenazas a la seguridad nacional”. El fallo a favor de la Corte Suprema de Estados Unidos afectó a países como Corea del Norte, Chad, Irán, Libia, Siria, Somalia, Venezuela y Yemen.

Para cuando Trump decidió retirarse del Acuerdo de París, Estados Unidos era el segundo país más contaminante del mundo, sólo detrás de China. Según datos de la Base de Datos de Emisiones para Investigación Atmosférica Global (EDGAR), el país norteamericano generaba 5,17 kilotones de dióxido de carbono. No obstante, Trump optó por retirar a su país por ser “demasiado costoso” e indicó, buscará renegociar otras condiciones, lo cual no sucedió.

Según un documento recopilado por el sitio web Axios, Biden firmará ese mismo día medidas creadas como rechazo directo a las políticas de su predecesor. En este sentido, estas medidas incluyen la prórroga para la devolución de préstamos universitarios y la ampliación de la moratoria contra los despidos. Asimismo, el uso obligatorio de cubrebocas en instalaciones federales y viajes interestatales.

Bajo esta línea, el 21 de enero Biden firmará acciones ejecutivas que estarán dirigidas a combatir la crisis derivada de la Covid-19, así como maneras seguras para reabrir escuelas y negocios. El 22 de enero, según el documento recogido por Axios, trabajará con su gabinete en función de accionar inmediatamente un alivio económico para las “familias trabajadoras”.

Fuentes de la Casa Blanca indicaron al diario Washington Blade, Biden podría revertir las restricciones impuestas por Trump sobre la incorporación de personas transexuales al Ejército. No obstante, el diario señala, no han podido verificar de manera independiente la información. No cabe duda que la gestión del presidente electo, Joe Biden, presentará un cambio de paradigma para la potencia más grande del mundo.

Comparte

Tweet

More







WhatsApp