Desertaron 500 alumnos del CBTIS 89 por covid      

*Problema ya alcanza niveles elevados: directora

La directora del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) 89, Laura Isela Becerra Martínez, señaló que el problema de deserción por el covid-19 en la institución ha alcanzado niveles elevados, provocando que hasta 500 alumnos hayan abandonado sus estudios en los últimos dos años.

Destacó que ya desde antes de la contingencia sanitaria se venía teniendo un problema de deserción escolar motivada por diferentes aspectos, principalmente el económico; sin embargo, a partir de la crisis de covid-19 la situación se ha agravado y ahora se ha perdido prácticamente una generación entera de alumnos.

La profesora detalló que la afectación ha sido en todos los semestres, principalmente porque los padres se quedaron sin empleo y los jóvenes debieron salir para entrar al mundo laboral; algunos otros dejaron sus estudios por cuestiones psicoemocionales, ya que muchos perdieron a algún familiar cercano.

Esta afectación, agregó, equivale a un 20 por ciento de la matrícula de la institución, por lo que es necesario que exista una participación activa de los padres de familia al respecto; “hacemos juntas y de 300 padres solo participan 20. Vimos que la educación a distancia los hizo perder el interés como a sus hijos”, dijo.

Becerra Martínez resaltó que en este aspecto no significa que la educación que se está dando de manera virtual no sea de calidad, sino que no hay la cultura de llevar clases de esta manera; “detectamos que los alumnos estaban conectados a internet, pero no para entrar en clases, sino para usar redes sociales”.

A su consideración, es fundamental que las clases se lleven a cabo de manera presencial, factor para lo cual el CBTIS 89 se ha preparado con la adecuada infraestructura y poniendo en práctica todos los protocolos de salud necesarios, por lo cual se generarán estrategias para tratar de recuperar la matrícula.

