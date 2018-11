Desmiente conagua rumores de frío extremo

Desde hace una semana circula en redes sociales que bajas temperaturas de hasta -23 grados afectarán a la entidad entre el 6 y 7 de diciembre, cuestión que fue desmentida por el encargado del Área de Hidrología y Meteorología de Conagua, Víctor Randeles Reyes, quien señaló que dicha información es incorrecta pues continuará el frío pero no llegará a ese extremo.

Explicó que la instancia tiene conocimiento de lo que está circulando en redes donde se prevé temperaturas extremas para la próxima semana, ante ello invita a la sociedad a estar checando la información de las cuentas oficiales y así evitar propagar situaciones de alarma. Aseguró que dichas publicaciones son incorrectas.

Aunque son distintas las publicaciones en las que se presenta tal pronóstico, dijo que todo parte de un modelo que se actualiza cada 6 horas, y que tiene corridas en un plazo mayor de 15 o 16 días, por lo que esa imagen ha ido cambiando y no hay consistencia en la información.

Randeles Reyes precisó que las personas responsables que conocen de meteorología no van a tomar en cuenta el ruido en los modelos. “Tiene que haber consistencia en la información, en todas las corridas, si no hay consistencia no se puede emitir una alerta y menos con esas cosas tan extremas”, expresó.

Tampoco es posible realizar un pronóstico a tan largo plazo, con una probabilidad moderada o aceptable, una entidad oficial nunca va a emitir una alerta de ese tipo. A una semana de esa fecha se tiene probabilidad de un frente frío entre normal a moderado, algo de lluvia y también probabilidad de nevada en Guanaceví.

Reiteró que de ninguna manera se esperan temperaturas de -23 grados, pues quien realizó la interpretación sobre la imagen o modelo, no logró sacar los datos correctos y todo eso se viralizó.

En cuanto a la temperatura para este fin de semana, señaló que hay variación, pero en general serán entre 25 y 27 grados, mientras en la noche temperaturas frías acercándose al punto de congelación, con probabilidad de heladas en la sierra que puede llegar a los -4 grados y unos -10 en La Rosilla.

Al ingresar el frente frío no. 13 por Baja California y Sonora, va a trasladar por los municipios del Norte sin entrar a la capital, pero que si va a generar vientos fuertes con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, mientras que en los municipios del norte sí podrá llegar hasta los 80 kilómetros por hora.