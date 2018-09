Despiden al forense del estado mexicano de Jalisco por cadáveres abandonados

Guadalajara (México), 17 sep (EFE).- El gobernador del estado mexicano de Jalisco, Aristóteles Sandoval, cesó hoy al forense estatal por el abandonó de unos 100 cadáveres en una cámara de refrigeración dentro de la zona metropolitana de Guadalajara.

“Es claro que hubo omisiones graves que deben ser sancionadas, es evidente que quienes estuvieron al cargo del procedimiento de traslado alteraron el protocolo sin dar aviso a sus superiores jerárquicos”, aseguró.

El gobernador confirmó que ha pedido que se separe de su cargo al titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio Cotero, oficialmente la entidad responsable del manejo de estos cadáveres.

Al final de una reunión con autoridades de seguridad estatal y municipal, Sandoval ratificó que habrá una investigación interna para deslindar responsabilidades y castigar a quienes hayan desobedecido el protocolo de custodia de los cuerpos.

Una cámara de refrigeración con unos 100 cadáveres que estaban bajo custodia del forense estatal, fue abandonada en el municipio de Tlaquepaque y después movido a Tlajomulco hasta que el sábado fue resguardado por la Fiscalía de Jalisco.

La alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón, aseguró que el gobierno estatal estaba enterado de la situación de esta cámara de refrigeración con los cadáveres, cuando denunció el caso el jueves pasado.

El titular del forense aseguró que la dependencia estaba “rebasada” para albergar los cadáveres y por ello decidieron mantenerlos en el contenedor frigorífico, afirmó la alcaldesa de Tlaquepaque.

El gobernador jalisciense recalcó que los hechos relacionados con el abandono de esta cámara de refrigeración con los cadáveres son “inadmisibles” y serán sancionados “con todo rigor”.

Las dependencias estatales serán “escrupulosas” con el manejo de los cuerpos que no han sido identificadas y que permanecen en custodia del forense y de la fiscalía, garantizó el gobernador.

“Vigilaré de cerca que haya un trato digno, diligente y apegado a derecho en todo momento”, expresó.

El colectivo de familiares de desaparecidos en Jalisco “Por amor a ellos” manifestó su “indignación” por el trato “denigrante” que las autoridades del estado le dan a los cuerpos de personas víctimas de violencia.

“Exigimos un trato digno para los cuerpos resguardados por las autoridades, y el cumplimiento de la Ley General de Víctimas, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, expresaron en un comunicado.

La organización calificó de “espeluznante” la cantidad de cuerpos no identificados que no caben en el Servicio Forense, lo que constata “que la voluntad del estado no alcanza para identificarlos y devolverlos a sus familias”. EFE