Después de 4 años resuelven denuncia por cancelación de concierto

Luego de que en 2013 se cancelara el concierto del grupo juvenil M15 en la entidad, muchas personas se sintieron defraudadas pero solo 51 acudieron ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a interponer denuncia, caso que fue resulto a favor de los usuarios después de 4 años con la devolución de su dinero, informó la delegada Esmeralda Gallegos.

La funcionaria detalló que integrantes del despacho jurídico de Profeco acudieron primero a una audiencia en la ciudad de Torreón, Coahuila, y posteriormente a Durango para entregar cheques y formatos para los usuarios que presentaron su queja contra la empresa Boletea, que se encarga de vender pases por internet de diversos conciertos y eventos.

Solo 41 personas acudieron a recoger su cheque, mientras que el personal de Profeco tendrá a más tardar el próximo martes 13 para encontrar a los demás usuarios y darles su dinero, de no ser así tendrán que regresarlo junto con los formatos que se les dieron a llenar y cerrar el caso.

Esmeralda Gallegos manifestó que fue gran número de personas que compraron su entrada al concierto del grupo M15, como parte de su Wonderland Tour en marzo de 2013, pero no todos se acercaron a la dependencia a exponer su queja, fue un caso que se atendió de manera colectiva, ya que fueron más de 30 personas por el mismo motivo.

Detalló que los montos de los cheques variaron por el asiento que compró cada usuario, se dio a conocer que hubo una persona a la que se le regresaron 8 mil 600 pesos, así también se acudió al domicilio particular de una persona con discapacidad para entregarle su cheque por parte de la jurídico de Profeco.

Cabe mencionar que este grupo sí se presentó en la entidad para ofrecer su show, pero no pudo desarrollarlo debido a que no se contaba con el equipo de sonido y luces que se necesitaban, el empresario que los contrató no apareció para resolver la situación, por lo que a través de un video los seis integrantes de la agrupación dieron a conocer la noticia a sus fans, acompañados por su manager Pedro Damián.

Sobre el tiempo que duró este proceso la delegada comentó que fue un gran trabajo de conciliación con la empresa, las oficinas centrales de Profeco y la delegación Durango, además de que el caso fue retomado cuando asumió la dirección de la dependencia.

Expresó que no se ha presentado ninguna situación similar por el momento, pero hace un llamado a los usuarios a que estén atentos y sepan que tienen derechos como consumidores, ya que próximamente llegará una serie de conciertos por los festejos del aniversario de la ciudad.