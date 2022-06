Destaca duranguense en finales de Hockey

Grata revelación en el arbitraje nacional fue la del duranguense Juan Pablo Ávila Zamudio

Destacar que Juanpi, como se le conoce en el argot del Hockey, el año pasado cuando

Durango fue sede del Nacional, apoyó pitando juegos de poca trascendencia y gracias a

su buena labor es que fue invitado para la edición del presente año donde se consagró al

ganarse el derecho de pitar en las tres finales varoniles de la competencia.

Cabe señalar que la trayectoria de Juan Pablo dentro del Hockey como jugador fue

exitosa, misma que duró del 2009 al 1017, al ganar dos medallas de oro en 2011 y 2014,

dos metales de plata en 2012 y 2015, además de dos de bronce en 2013 y 2017.

De igual manera, tuvo participación con la Selección Nacional de 2012 al 2014 y en 2017,

participando en la Copa West Coast de Vancouver, Canadá, así como en la gira de

preparación en Terrassa, España y llevando el proceso de los Juegos Olímpicos Juveniles

de Nanjing, China.

El fisioterapeuta de profesión mencionó que ahora que vuelve a estar en una cancha de

Hockey es diferente porque: “ahora tengo que hacer cumplir el reglamento, tengo que

lidiar con jugadores, porra y entrenadores, pero lo normal de todo arbitraje, creo que le

estoy regresando poco de lo mucho que me dio éste deporte”.

Al preguntarle sobre la experiencia de estar en estos partidos relevantes dijo: “La noche

anterior a la final de la Sub 21 mi compañero de habitación me preguntó -¿Estás listo para

la final?-, a lo que le respondí que no creía que me asignaran en un juego de tal magnitud,

cuando llegó la designación y ví mi nombre en la final le pregunté si era verdad lo que

estaba viendo.

“Es mi primer final como árbitro y pues soy el novato del cuerpo de árbitros, ya en la

cancha para comenzar dedique el juego al cielo y agradecí diciendo una palabras que me

decía mi papá siempre que le platicaba de mi trabajo que eran –Con todo viejo-“.

Luego de esa final, Juan Pablo fue asignado en las siguientes dos disputas de medalla de

oro, también de la rama varonil.

