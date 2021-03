Destina ISSSTE 20% de camas Covid a atención general

La reducción de casos de Covid-19 que requieren hospitalización ha permitido que 20 por ciento de las camas destinadas al área Covid vuelvan a ser utilizadas en atención a pacientes en general, informó Alfonso García Villanueva, subdelegado del ISSSTE en Durango.

Indicó que actualmente la ocupación del hospital “Dr. Santiago Ramón y Cajal”, está a un 40 por ciento, habiéndose reducido la demanda de atención en pacientes positivos a Covid-19, por lo que una buena cantidad de camas ha regresado a operatividad cotidiana en el nosocomio.

El galeno explicó que esta baja en la incidencia de casos permite además dar un respiro tanto al personal médico como a la institución en general, pues actualmente ya no hay déficit de respiradores ni de medicamentos destinados a atender pacientes con Covid-19, reduciéndose también los gastos de operatividad.

Recalcó que para seguir mejorando en este aspecto se requiere que la sociedad no baje los brazos en el tema de prevención y que se sigan respetando los protocolos sanitarios, se haya o no recibido la vacuna; “necesitamos no disminuir esfuerzos, la prevención sigue siendo la mejor vacuna”, dijo.

En el caso del personal del ISSSTE que ha dado positivo al virus García Villanueva manifestó que desde el inicio de la pandemia a la fecha se han contagiado 585 trabajadores de diversas áreas y la mayoría no requirió atención especial y pudo llevar su proceso de recuperación de manera extramuros.

Del mismo modo la tasa de reincidencia entre médicos pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Durango es muy baja, pero se siguen cubriendo todos los protocolos para evitar nuevos casos, factor en lo que la vacuna ayudará bastante, detalló.

