Destinarán 175 mdp de uniformes y bicicletas a salud

Por segundo año consecutivo se redireccionarán al tema de salud cerca de 175 millones de pesos, que corresponden a dos programas que de la Secretaría de Bienestar Social del Estado, como son los de Uniformes Escolares y “A la escuela en bicicleta”, porque implican apoyos que no se requieren porque no hay clases presenciales, informó el titular de la dependencia, Jaime Rivas Loaiza.

Al referirse a la asignación presupuestal para los distintos programas que tiene la dependencia, el secretario puntualizó que debido a que los niños y los jóvenes están en otro tipo de clases, que no son presenciales, no requieren los uniformes escolares y tampoco las bicicletas para trasladarse hasta las escuelas, recursos que aunque fueron etiquetados virtualmente a esta dependencia, en este año y mientras no se restablezcan las clases presenciales, se utilizarán para atender el tema de salud.

“Por segundo año consecutivo, este dinero se destinará a la salud, pues el programa “A la escuela en bicicleta” dejó de funcionar porque si los niños y jóvenes no van a la escuela, para qué quieren la bicicleta, y así muchos programas se tuvieron que estudiar a profundidad, para ver cuáles dan mejan la calidad de vida de la población y son los que están en operación”, dijo el secretario de Bienestar Social del Estado.

Por lo que se refiere a los recursos que se reasignarán por segundo año consecutivo, el funcionario manifestó que para el programa de bicicletas son cerca de 15 millones de pesos, porque tuvo mucha demanda entre los jóvenes, tanto para llegar a tiempo a la escuela como para hacer deporte, mientras que de los uniformes escolares se trata de cerca de 160 millones de pesos.

Esta cantidad se destinará de nuevo para dar atención en el tema de la salud en la entidad, recalcó el secretario, quien también se refirió a la continuidad de los programas que lleva a cabo la dependencia, al manifestar que durante el proceso electoral en curso no se detendrá el trabajo, aunque manifestó que todo el personal sabe lo que debe hacer y se respetarán las prohibiciones que establece la ley.

Dijo que no se incurrirá en irregularidades, pero apuntó que a todos los niveles de gobierno les está permitido trabajar, pues la actividad gubernamental no se puede detener, pero se atenderá la prohibición de aprovechar los programas y acciones de gobierno para favorecer a un candidato o un partido político, “eso nos queda muy claro, estamos muy documentados en este aspecto y son las indicaciones del gobernador del estado”, dijo finalmente el funcionario.

Comparte

Tweet

More







WhatsApp