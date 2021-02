Destituirían a titular de EASE por malos manejos

La Comisión de Vigilancia de la Entidad de Auditoría Superior del Estado se comunicará con este organismo para investigar la situación que se presenta en estos momentos, a raíz de la queja que presentaron los trabajadores ante la Unidad Técnica de Enlace del Congreso local en días pasados, señaló el diputado Carlos Maturino Manzanera, presidente de la misma.

Manifestó que por el momento no se puede dar una opinión con respecto a la situación que se presenta en la EASE, entre el Auditor Estatal y los trabajadores, hasta saber cuál es la circunstancia que se tiene en estos momentos, pues manifestó que el personal del organismo presentó su inconformidad en contra del titular de la dependencia, por problemas que se presentaron en días pasados.

Dijo que como presidente de la Comisión de Responsabilidades su interés es tratar de salvaguardar el derecho de los trabajadores y del auditor, pero ante todo propiciar que haya armonía al interior del organismo autónomo, aunque no descartó que se pueda presentar la separación del cargo que ocupa el auditor estatal.

Agregó que como presidente de la Comisión de Responsabilidades, es necesario que los trabajadores ratifiquen la queja que presentaron en días pasados, para que se pueda iniciar la investigación correspondiente, además de que no descartó la posibilidad de que este servidor público pueda ser separado del cargo que ocupa en estos momentos, debido a los señalamientos que se han dado en los últimos días.

Manifestó que no se puede hacer un señalamiento, pues jurídicamente mientras no se compruebe un acto, una queja o alguna circunstancia, no puede actuar la Comisión, por lo cual manifestó que sería muy irresponsable afirmar que hay malos manejos si no tiene la capacidad para poderlo demostrar, por lo cual consideró necesario primero tener claridad con respecto a la investigación que se realiza, para poder dar un punto de vista sobre este asunto.

