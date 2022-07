Detectadas 300 zonas de alto riesgo para médicos

*Personal se concentrará en lugares con mejor seguridad

Por: Martha Medina

El personal médico que se encuentra en aproximadamente 300 zonas consideradas como de alto riesgo para su seguridad, se trasladará hacia las zonas urbanas más protegidas, señaló el secretario general de Gobierno, Jorge Mojica Vargas, al dar a conocer que se trata de una medida que no se aplicará a la totalidad de los médicos que dan servicio en distintas comunidades.

Al referirse a los hechos que se registraron en días pasados, donde un médico que prestaba su servicio en una comunidad perdió la vida al ser agredido por una persona, el funcionario manifestó que ante la inconformidad que se presentó por esta situación, se llegó a un acuerdo para que en todos los lugares donde existe un alto riesgo para el personal médico, este sea trasladado a otros que les ofrezcan mayor protección.

Puntualizó que se acordaron 4 puntos en cuanto a la situación del personal médico, que incluyen la realización de un inventario para determinar con precisión las zonas de alto riesgo; se tendrá la participación de policías de los municipios, estatales; se colocarán videocámaras en algunos puntos que se seleccionen, entre otras medidas que se acordaron en la reunión del Consejo de la Mesa de Seguridad, además de que se contará con la participación de corporaciones federales como la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, que de manera coordinada con la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública apoyarán acciones para garantizar seguridad a todo el personal médico.

Ante la posibilidad de que se retiren todos los pasantes de Medicina que prestan sus servicios en distintas localidades, el secretario manifestó que se trata de una medida que se aplicará solamente en las áreas de alto riesgo, además de que se buscará involucrar a las comunidades para que cuiden a sus médicos, que son personas muy queridas, “con la participación de los habitantes seguramente se van a sentir mejor, es un acuerdo del Consejo Estatal de Seguridad en Salud”.

Manifestó que no se contempla retirar a todo el personal médico que presta servicios en distintas comunidades del estado, pues se trata de una medida que se aplicará en las áreas de alto riesgo, además de que se buscará cómo fortalecer la atención en salud para no poner en riesgo a la población, aunque reconoció que el retiro que se hará por el momento implica que baje la calidad en el servicio médico, aunque insistió que no se trata de una medida que se vaya a generalizar en la entidad.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp