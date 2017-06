Detectados 1,314 varones con diabetes en el año

No se trata solo de trabajar, es necesario que los varones, sobre todo los que son padres de familia, prevengan todos los síntomas de la diabetes, ya que únicamente el 20 por ciento de los pacientes detectados acuden a sus consultas médicas.

Existen evidencias de que una gran proporción de casos de diabetes y sus complicaciones se pueden prevenir con una dieta saludable, actividad física regular, mantenimiento de un peso corporal normal y evitar el consumo del tabaco, sin embargo a menudo estas medidas no se ponen en práctica, mucho menos cuando se trata de la salud masculina, aseguró el Secretario de Salud en el Estado, César Franco Mariscal.

Recalcó que en los pacientes con diabetes el riesgo de muerte es al menos dos veces mayor que en las personas que no tienen el padecimiento, ya que aumenta el riesgo de cardiopatía y accidente vascular cerebral o la neuropatía de los pies combinada con la reducción del flujo sanguíneo incrementan el riesgo de úlceras que pueden terminar en la amputación, aunado a que en 15 años con diabetes aproximadamente un 2 por ciento de los pacientes se quedan ciegos, y un 10 por ciento sufren un deterioro grave de la visión.

En cuanto a las cifras registradas durante este 2017, se han detectado mil 303 casos de hombres con diabetes mellitus no insulinodependiente, así como 11 casos de hombres con diabetes mellitus insulinodependiente, por ende, insistió en la importancia de disminuir y prevenir la incidencia de diabéticos, principalmente en hombres entre los 30 y 40 años de edad, quienes son propensos a padecer esta enfermedad, pero sin recibir la atención médica necesaria, ya sea por cuestiones culturales, por considerarlo una pérdida de tiempo ante las actividades cotidianas, o por temor a desconocer los avances médicos para enfrentar la patología.

“Además, existe un gran desconocimiento generacional de que la diabetes es uno de los factores evidentes que propicia otras patologías como la hipertensión, complicaciones cardiovasculares, cáncer o enfermedades gastrointestinales, debido también al sedentarismo o una baja en la actividad física diaria debido a las labores del día a día que mantienen al ser humano por mucho más tiempo sentado que realizando cualquier movimiento corporal, hasta que se percatan de alguna sintomatología ya avanzada”.

Y es que al decir del funcionario estatal, en el estado al menos el 30 por ciento de la población son diabéticos, de los cuales el 15 por ciento son varones, suficiente para fomentar diversas medidas médicas para valorar la salud de la paciente, ingresar a un tratamiento de largo plazo con normas alimenticias, cambios de hábitos en su conducta, incluir o incrementar el ejercicio físico, así como una terapia farmacológica diagnosticada por especialistas, además de supervisar no sólo la pérdida de peso, sino incluirles a un programa de control de enfermedades para prevenir complicaciones como problemas cardiacos o metabólicos.