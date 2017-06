Detectará SEED problemas de visión en 180 mil estudiantes

Rubén Calderón Luján, titular de la SEED, manifestó que en coordinación con el Gobierno del Estado y DIF Estatal se trabaja en el programa de atención a la salud de niños en instituciones educativas, donde se ha detectado hasta el momento que 40 por ciento de los alumnos requieren lentes, por lo que se revisará este año a 180 mil niños para detectar posibles problemas que afecten su desarrollo integral.

El secretario comentó que hubo un caso en que al menor se le detectó solo el 10 por ciento de la visión, asegura es un gran porcentaje de menores los que requieren lentes, por lo que se tiene que determinar qué está originando la situación, como la falta de alimentación.

Todavía no se tiene un estudio con resultados de cuál podría ser el porcentaje de niños que no pueden ver bien y no saben que necesitan lentes, pero comentó que sí se deben hacer las investigaciones correspondientes para corregir el problema, “cuando están estudiando no captan bien el aprendizaje, si su visión es nula”.

El programa de salud en las escuelas primero se realizará en la capital, Gómez Palacio y Lerdo, para continuar el próximo año con los demás municipios de la entidad.

Sobre la atención que se realiza en las escuelas que cuentan con alumnos con déficit de atención o lento aprendizaje, informó que por parte de la Secretaría de Educación ya se está trabajando, pero reconoció que debe hacerse más para brindar mejores espacios, con escuelas apropiadas e inclusive algunos vehículos.

En el tema de sancionar a las tienditas de las escuelas que no ayudan al combate de problemas de salud en los menores como obesidad y diabetes, Calderón Luján indicó que lo primero es prevenir, porque en algunos casos se encuentran que los mismos padres son los que les echan en la mochila comida poco nutritiva o dulces.

Apuntó que antes de castigar o sancionar se debe crear una cultura que abone a la buena alimentación de los niños.