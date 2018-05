Detenida elección de la Escuela de Lenguas

Denuncian que el proceso electoral para elegir nueva directiva de la Escuela de Lenguas de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) sigue detenido, el pasado 18 de mayo debió de llevarse a cabo pero por instrucciones de la Comisión Electoral Universitaria la jornada electoral se pospuso y a una semana no hay fecha tentativa para su realización.

Natanael Delgado Alvarado, candidato a director, informó que es el único candidato que cumplió con los requisitos de la convocatoria, pues se le notificó que la otra aspirante al no cumplir con algunos requisitos no podía inscribirse y presentó una impugnación, misma que dicen se encuentra bajo análisis. Pero de quien menciona no cumple antigüedad ni carrera afín.

Al exigir una respuesta de la Comisión Electoral Universitaria que encabeza Mario Tinoco, por compañeros de la Escuela de Lenguas Extensión Gómez Palacio, se elaboró una carta que debía ser entregada por una consejera, algo que no se logró. Posteriormente se hizo una comisión de docentes y alumnos en el espacio de trabajo de Tinoco, pero no se presentó.

No entienden por qué ya se han realizado otras elecciones de directivos en facultades que estaban programadas posterior a la Escuela de Lenguas, por lo que dicen no se está respetando la Ley Orgánica de la UJED, señalan que la Comisión Electoral mantiene secuestrada la elección y se ha minimizado el papel del Consejo Consultivo, máximo órgano de autoridad en la institución.

Al ser el rector Erasmo Návar presidente de la Junta Directiva, se le ha pedido una acción para resolver la situación, sin embargo lo señala como uno de los actores que son responsables de que no se lleve a cabo el proceso al igual que la actual directora Katherine Grace Durán.

Indicó que se está acosando a los alumnos, administrativos y maestros que están a favor de que el proceso se resuelva a la brevedad para que se desanimen. Pero están inquietos ante la elección pues algo que estaba en curso se interrumpió, lo que ocurre está rayando en la ilegalidad. Puntualizó “la aspirante puede cubrir la antigüedad, pero no tiene una licenciatura afín”, por lo que Delgado Alvarado juzga de tendencioso lo que está pasando.