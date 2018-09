Detenido en supuesta troca robada por error de aseguradora

La Policía Estatal, al dar seguimiento a sus acciones realizadas específicamente a la detención de una persona por conducir un vehículo que contaba con reporte de robo, en el kilómetro 22 de la carretera libre a Mazatlán, informa lo siguiente:

Ángel Francisco “N” fue detenido por elementos de la Policía Estatal el 19 de septiembre por posesión de un vehículo Nissan, tipo pick up, de color blanco, propiedad de la empresa ACE Telecomunicaciones S.A. de C.V., que contaba con reporte de robo en la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA).

Al ser puesto a disposición del Ministerio Público se observó que la compañía aseguradora que maneja la cartera de vehículos de ACE Telecomunicaciones, había cometido un error y proporcionó un número de serie de otra camioneta de la misma empresa que fue hurtada en el Estado de México el 26 de julio.

La Fiscalía al descubrir que la camioneta que manejaba Ángel Francisco no era la misma que había sido robada, debido al error de la compañía aseguradora, procedió a la liberación del detenido e inclusive promueve un oficio de No Acción Penal, debido a que la persona no participó en ningún hecho delictivo.

La Policía Estatal refrenda su compromiso de dar seguimiento a sus acciones para evitar casos como este, en el que por una confusión de una compañía aseguradora una persona inocente pudo haber sido encarcelada.

Por su parte, el informe de la Fiscalía del Estado dejó claro que Ángel Francisco no aparece como responsable de ningún delito, sino al contrario, se acreditó como una persona honesta y dedicada a su trabajo.