Detienen a juez implicado en escándalo de corrupción de la Justicia de Perú

Lima, 15 jul (EFE).- El expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao Walter Ríos fue detenido hoy por la Policía Nacional del Perú (PNP) por su implicación en el escándalo de corrupción judicial en las más altas instancias de la judicatura del país revelado esta semana, informó la Fiscalía.

La detención de Ríos, quien había presentado su dimisión este viernes, fue ordenada ese mismo día por el juez instructor de la Corte Suprema de Justicia de Perú Luis Cevallos, a petición del fiscal adjunto de la Fiscalía Suprema de Control Interno, Jaime Velarde, a cargo de las investigaciones.

Ríos es uno de los principales protagonistas de la serie de grabaciones telefónicas difundidas en medios de comunicación que desvelan una amplia red de corrupción judicial formada por importantes jueces, empresarios y políticos que incurrían en presunto tráfico de influencias y prevaricación.

En las escuchas difundidas hasta ahora se aprecia a Ríos ofrecer un soborno de al menos 10.000 dólares para ascender a un juez, e interceder para que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) designe a otro magistrado como fiscal en el Callao.

También intentar hablar con el ministro de Justicia para que favorezca a su esposa, Maritza Sánchez, que ejerce de defensora pública del Ministerio de Justicia, así como tratar de favorecer al prófugo exgerente de administración de la Municipalidad del Callao Salvador Castañeda, en un proceso en su contra por corrupción.

Horas antes de su detención, en declaraciones a periodistas, Ríos afirmó hoy que se someterá a las autoridad “como un ciudadano común y corriente”. “No me estoy corriendo. Estoy en mi país, no he salido a ninguna provincia. Yo no temo”, agregó.

La captura de Ríos fue una diligencia dirigida por Velarde, que hoy asumió las investigaciones después de que el fiscal titular, Víctor Raúl Rodríguez, se inhibiera del caso al resultar involucrado en el mismo, mediante una grabación en la que conversa con uno de los empresarios que más peso parece tener en esta red de corrupción.

Además de Ríos, el caso ha causado las dimisiones del ministro peruano de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi, y el consejero del CNM Guido Águila.

Otros cuatro jueces del Callao fueron destituidos por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) mientras el Congreso tiene en marcha sendas iniciativas para destituir a otros dos miembros del CNM y al juez supremo César Hinostroza, uno de los magistrados más implicados en este escándalo que por ahora se niega a dimitir.

Ellos protagonizan las escuchas telefónicas que están desvelando el turbio manejo del Poder Judicial por parte de un grupo de altos magistrados, empresarios y políticos, en el que había sobornos y prebendas para promocionar y favorecer a sus allegados e incluso arreglo de sentencias a la medida de sus intereses personales. EFE