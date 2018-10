Detienen a un policía hondureño acusado de homicidio

Tegucigalpa, 31 oct (EFE).- El policía hondureño Marlon Eleno Ortez fue detenido hoy por las fuerzas de seguridad acusado por el homicidio de un compatriota, informó el Ministerio Público del país.

La detención se registró en el departamento de Santa Bárbara, en el occidente del país centroamericano, indicó el organismo hondureño en un comunicado de prensa.

Ortez y otras 50 personas fueron arrestadas en el marco de la operación “Kuxtal” coordinada por el Ministerio Público y con la que las autoridades buscan detener hondureños implicados en el asesinato por encargo (sicariato) y otros ilícitos penales como feminicidios y homicidios.

El policía es acusado del homicidio de su compatriota Rosendo Membreño el 18 de marzo pasado en la aldea Lempa del municipio de Atima.

Según investigaciones, el policía y otro agente que se transportaba en una patrulla llegaron a un negocio de venta de bebidas alcohólicas de la aldea Lempa y luego le dieron “persecución” a varios pobladores que estaban departiendo y huyeron al ver la presencia policial.

Ortez persiguió a la víctima y “con su arma de reglamento le infirió un disparo” y luego fue trasladado a un centro médico, pero cuando llegó ya estaba muerto, añadió el Ministerio Público.

La Policía hondureña ha sido salpicada por múltiples denuncias de oficiales y agentes involucrados en crímenes, narcotráfico y otros delitos.

En teoría, la depuración de la Policía, se inició en 2011, pero en la práctica no se había ejecutado por falta de voluntad política, según la opinión de diversos sectores.

Más de 5.000 oficiales, incluidos seis generales, han salido de las filas de la Policía de Honduras como parte del proceso de depuración iniciado de nuevo en 2016 por orden del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.

El gobernante aceleró el proceso de depuración de la Policía tras la denuncia del diario hondureño El Heraldo y The New York Times, en 2016, sobre oficiales y otros agentes de la Policía que aparentemente participaron en el crimen, en 2009, del zar antidrogas Julián Arístides González, y en 2011 en el del ex asesor antidrogas Alfredo Landaverde.

Según las publicaciones, la muerte de González fue supuestamente planificada por la cúpula de la Policía y otros cargos a petición de un narcotraficante hondureño. EFE