Detienen en Cuba a Bruguera y a dos artistas más por protesta contra decreto

La Habana, 3 dic (EFE).- La artista y activista cubana Tania Bruguera fue detenida hoy en La Habana junto a otros dos creadores supuestamente por tratar de protestar contra un nuevo decreto del Gobierno cubano que regula el sector artístico y que el colectivo teme que sea empleado como herramienta de censura.

La coordinadora de la Campaña contra el Decreto 349, Iris Ruiz, explicó a Efe que Bruguera fue detenida esta mañana cuando salía de su casa para dirigirse a una sentada pacífica a las puertas del Ministerio de Cultura, mientras que a Michel Matos y Amaury Pacheco los arrestaron tras llegar a la sede de esa institución.

Varios artistas contrarios a esta nueva normativa que entra en vigor en unos días habían acordado realizar entre este lunes y el próximo viernes “una sentada pacífica de protesta, leer poesía y hacer performances” para tratar de que el Decreto 349 no se aplicara y el Ministerio valorara su política cultural, indicó.

Otros de los creadores que trataron de sumarse a la protesta ante el Ministerio no lograron llegar porque “había varios anillos de la seguridad del Estado y otros cuerpos”, dijo.

Por el momento los activistas culturales desconocen dónde fueron llevados los tres detenidos.

Tampoco lo sabe la familia de Bruguera, cuya hermana, Deborah Bruguera, denunció en sus redes sociales la detención de Tania y pidió al colectivo artístico que exija ante el Ministerio de Cultura la liberación de los detenidos y “el cese de este gran dolor para la cultura cubana”.

“Piensen en lo que significa no tomar una posición hoy, a 4 días de la implementación de un decreto en el que no podrás ser un artista independiente a menos que estés declarado a favor de una institución que hoy no respeta ni cuida a sus artistas”, agregó la hermana de Tania Bruguera.

Tampoco se conoce el paradero de otros dos artistas, Luis Manuel Otero y Yanelys Núñez, quienes salieron de madrugada hacia la sede de la institución estatal pero “nunca llegaron”.

Iris Ruiz, por su parte, anunció que los organizadores de la sentada habían acordado que si eran detenidos se declararían en huelga de hambre y sed, una medida que solo abandonarán si son liberados, aunque una vez en la calle volverán a manifestarse “hasta que se derogue el decreto”.

El Gobierno cubano, mientras, negó la semana pasada que el polémico decreto sea una herramienta de censura y adujo es que un “avance para detener la oleada globalizadora y sus imitaciones nacionales” y “el retroceso de la calidad del consumo cultural”

El punto más polémico de la normativa es el que obliga a que los artistas estén adscritos a una institución cultural del Estado, a la que deben solicitar permiso expreso para poder actuar, exponer y comercializar su trabajo.

Las infracciones a la nueva normativa, en vigor el próximo 7 de diciembre, conllevan multas de diversa cuantía, confiscación de instrumentos, cancelación de espectáculos y/o suspensión de licencias.

La organización Amnistía Internacional ha denunciado que la nueva ordenanza “contravendría no solo el derecho a la libertad de expresión de quienes desarrollan actividades artísticas en Cuba, sino también el derecho de toda persona a buscar y recibir información e ideas de toda índole”.

En noviembre pasado también el departamento de Estado de EE.UU. se pronunció en contra del decreto y pidió, por boca de la nueva secretaria adjunta de Estado de EE.UU. para Latinoamérica y el Caribe, Kimberly Breier, quien pidió al Gobierno de La Habana “deshacerse de esta vergonzosa ley·.

El Gobierno cubano, por su parte, considera a los críticos del 349 “enemigos de la Revolución” que “han manipulado y han orquestado una campaña en la que lo presentan como un ataque inexistente a la libertad de creación”, según una representante del Ministerio de Cultura. EFE