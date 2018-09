Di Francesco: Si fuera del Madrid no me preocuparía la ausencia de Cristiano

Madrid, 19 sep (EFE).- Eusebio Di Francesco, técnico del Roma, dedicó elogios al Real Madrid tras caer 3-0 en el Santiago Bernabéu, y aseguró que “si fuera aficionado” del cuadro blanco no le “preocuparía la ausencia de Cristiano Ronaldo”.

“El favorito de grupo claramente es el Real Madrid que ha demostrado tener una calidad impresionante. Nosotros tenemos que trabajar para mejorar mucho. En la primera mitad nos defendimos y en la segunda intentamos atacar. Pareció que íbamos a conseguir marcar pero no fue posible. En frente tuvimos un equipo increíble”, analizó.

“El Real Madrid siempre crea muchísimo peligro, si fuera aficionado del Real no me preocuparía la ausencia de Cristiano. Se ha ido un campeón pero tiene tantos que no me preocuparía mucho”, añadió.

En su análisis del partido, Di Francesco no ocultó los problemas que está sufriendo su equipo. “Nos faltó mucha calidad en los últimos metros, sobre todo en la segunda mitad porque en la primera no fuimos capaces de construir al no superar su presión. Necesitamos más calidad y personalidad para mejorar. El único camino es trabajar duro”, comentó.

Lamentó el técnico del Roma la inestabilidad defensiva de su equipo. “Varias veces Allison fue el mejor en el pasado, hoy Olsen intervino varias veces porque el Real Madrid nos puso en muchas dificultades, pero hemos concedido muchas oportunidades. Tenemos que ser capaces de reaccionar ante equipo que son mejores que nosotros”, indicó.

Por último, señaló al croata Luka Modric como un justo candidato al Balón de Oro. “Por lo que ha hecho con el Real Madrid y la selección croata se lo merece. En el Mundial lo que hizo fue extraordinario y en el Madrid siempre estuvo a gran nivel pero muchos compañeros lo merecen porque es un equipo que me encanta”, aseguró. EFE