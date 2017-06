Diablos avanzan desde los once pasos.

Un juego de drama total se vivió el pasado fin de semana en la ciudad deportiva, cuando los Diablos de la UJED y Refrigeración Lozano se enfrentaron en partido que corresponde a las semifinales de la Liga Durango de Veteranos en su Categoría Premier, ya que tras el empate a 4 goles que imperó en el tiempo regular fue necesario recurrir a los tiros penales para definir al ganador, resultando un justo vencedor la oncena de los Diablos UJED, quienes gracias al acierto de sus tiradores y a las tajadas de su cancerbero Serrato se hicieron del pase a la final.

Sin embargo, en la primera mitad los Diablos no encontraban la brújula y teniendo serias deficiencias al momento de defender la pelota parada se fueron al descanso con desventaja de 3 goles a 2.

Pero el panorama se oscureció aun más cuando en los primeros minutos del complemento Refrigeración Lozano incrementó su ventaja gracias al tanto de Juan Vicario, lo que suponía era el gol que mataba el encuentro.

No obstante, los pingos tuvieron una bravía reacción y con tantos de Miguel Torres y José Solís consiguieron igualar los cartones.

Tras cumplirse el tiempo regular al silbante Zazueta no le quedó de otra más que finiquitar el encentro y mandar todo a los tiros desde el manchón penal, fue ahí donde surgió la figura del guardameta Carlos Serrato, quien atajó en una oportunidad para marcar diferencia y darle el pase a los Diablos, quienes no fallaron en una sola ocasión desde los once pasos.