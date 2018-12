Diciembre mejor mes para el comercio: CCE

La situación económica complicada que se vivió en los meses anteriores se compensará un poco con la derrama económica que se genera en diciembre, que se considera el mejor mes para el comercio, indicó Jaime Mijares Salum, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Algunos de los sectores llegan a duplicar sus ventas por esta temporada, sobre todo los que tienen que ver con el giro de juguetes, ropa, electrónica, muebles, y todo tipo de regalos que la gente consume para regalar o para estrenar.

En cuanto al cierre del año, luego de que se presentaron altibajos, se reconoce que muchos sectores se compensan en su economía con las ventas de este mes, aunque aclaro que no todos los giros son beneficiados.

Para comienzo del año 2019 dijo que se tienen grandes retos, llenos de incertidumbre y especulación por los cambios que se puedan generar en el Gobierno Federal, además de la aprobación de recursos y lo que puede llegar a la entidad.

Aunque comentó que Durango no se ha visto beneficiado hasta el momento, pues tiene un presupuesto similar al 2018, sin embargo, se espera que este sea ejercido de la mejor manera. Pide que los diputados busquen las mejores condiciones para Durango.

Dijo que buscarán las oportunidades para consolidar proyectos, para los sectores productivos que tengan un gran inicio de año y de trabajo, pero que también la coordinación de la industria y el gobierno logren capitalizar inversiones.

Sobre las condiciones para el incremento del salario mínimo, manifestó que debe ser moderado pues se busca beneficiar a los que menos ganan, para las empresas se espera que tengan el suficiente recurso para hacer los pagos y compras, sin comprometer al personal. Apuntó que el incremento era necesario.

Reiteró que las pequeñas empresas que ofrecen este nivel de salario quizá tendrán que cuidar sus finanzas para que no tengan que prescindir de una fuente de trabajo para cumplir con las demás, mientras que las medianas normalmente ya no tienen empleos de este nivel, el incremento es importante, pero en porcentaje no es tan representativo.