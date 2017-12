Dieta y estilo de vida sanos, base para éxito de tratamientos reductivos

Criolipólisis, una opción que destruye las células de grasa Por Erika González Reyes

México, 14 Dic (Notimex).- Las personas que buscan deshacerse de la grasa corporal mediante algún procedimiento médico deben tener claro que además del método utilizado es importante llevar un estilo de vida sano y una dieta equilibrada para lograr los resultados deseados y mantener los efectos, expuso el cirujano plástico Andrés Bello.

El especialista del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva señaló que hoy en día también es importante el tiempo que se destina a un procedimiento reductivo, que además no implique mayores riesgos ni contratiempos.

En ese sentido, afirmó que la criolipólisis es una alternativa no invasiva, rápida, efectiva y permanente para destruir el adipocito graso en ciertas áreas del cuerpo en una sola sesión.

En entrevista con Notimex, el médico cirujano se refirió al CoolSculpting, tratamiento de reducción de grasa localizada, basado en criolipólisis, en el que las células de grasa son eliminadas con frío, sin cortes, anestesias o inyección de sustancias.

Explicó que el sistema CoolSculpting, una marca presente en 58 países, es aplicado a quienes desean deshacerse de la grasa indeseable en partes localizadas del cuerpo, sobre todo en estómago, espalda, glúteos, laterales del dorso, brazos y papada.

Sin embargo, aclaró que el propósito de la criolipólisis no es reducir peso, pues para adelgazar, previo y después de la técnica, lo que se debe hacer es llevar una dieta equilibrada, tomar mucha agua y realizar ejercicio físico moderado al menos tres veces a la semana.

El especialista refirió que CoolSculpting fue el primer tratamiento de reducción de la grasa sin cirugía invasiva aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), es aplicado en México desde hace cuatro años y cuenta con el registro de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Comentó que el equipo, creado por la Universidad de Harvard, aplica frío a menos 10 grados Celsius en regiones específicas del cuerpo con tejido adiposo localizado, donde es posible perder de 20 a 25 por ciento de grasa.

Explicó que al colocar el frío mediante un vaso aplicador que succiona en el área seleccionada, las membranas de las células adiposas se dañan y se autodestruyen entre seis a ocho semanas tras eliminar la grasa degradada que se metaboliza en el hígado y que se desecha de forma natural, por lo que no daña ningún órgano.

Indicó que la pérdida de grasa se observa hasta dos meses después de la primera aplicación, aunque sus resultados pueden mantenerse si el paciente continúa con un estilo de vida saludable, por lo que resulta ideal para quienes están cerca de su peso ideal o tienen zonas de grasa localizada.

Aunque dijo que es un procedimiento que succiona la piel y puede llegar a molestar, aseguró que es muy tolerado por el cuerpo, no lastima piel ni vasos, sin afectar la rutina pues no requiere reposo.

Andrés Bello precisó que la sesión dura una hora por zona y sólo está contraindicado para embarazadas y en algunos casos en lactancia, pero no porque cause algún daño, sino porque el cuerpo sufre cambios hormonales y fisiológicos que es preferible dejar pasar un tiempo para que se normalice.

También, abundó, para quienes padecen crioglobulinemia, que es una enfermedad rara en la que los pacientes llegan a tener una destrucción en las células de la sangre por el frío.

Aseguró que aunque en general cualquier persona es candidata al procedimiento, lo más importante es la valoración de un especialista con base en la tecnología para identificar las áreas de tratamiento que le convienen al paciente y ofrecerles un plan para que vean el cambio que buscan.

“Mientras se vea que la piel tiene buena calidad y hay buena cantidad de grasa se puede llevar el tratamiento, para lo cual sólo se requiere tomar mucha agua antes”, aseveró el cirujano plástico.

Expuso que otra ventaja de este tratamiento no invasivo es que no afecta ni a diabéticos ni a hipertensos, pero reiteró que no ayuda a bajar de peso sino a moldear el cuerpo y con ellos a mejorar la calidad de vida y la autoestima.

“A los pacientes les recomendamos que ya que están invirtiendo en su cuerpo, lleven una vida saludable, hagan ejercicio y hagan una dieta balanceada para que el resultado sea mejor; muchos lo toman como en estímulo para cuidarse y cambiar el estilo de vida”, manifestó.

Aseguró que la empresa CoolSculping, cuyo método es aplicado en las ciudades de México, Guadalajara, Monterrey, Torreón y Mérida, capacita a los médicos, dermatólogos, cirujanos plásticos y especialistas estéticos para dar esta terapia.

En cuanto a los costos, el médico estético precisó que va de 400 a 800 dólares por sesión, dependiendo de las zonas a tratar y de la clínica, aunque reiteró que por lo general se requiere de una atención por persona.

“El efecto rebote varía en cada persona; por estudios se ha documentado que el efecto puede durarle años, siempre y cuando mantenga un ritmo y calidad de vida saludable, en cuestión de alimentación y ejercicio, que no suba mucho de peso”, aclaró.

A los interesados en un tratamiento de este tipo, recomendó verificar que la clínica esté certificada ante las autoridades sanitarias y que los médicos cuenten con la capacitación necesaria y comprobada para llevar a cabo el procedimiento estético.

NTX/EGR/GZ