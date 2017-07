DIF Estatal se compromete a dar seguimiento a pacientes operados

Se realizan 13 cirugías a personas con problemas en rodilla y espalda

La Presidenta del DIF Estatal, la Sra. Elvira Barrantes de Aispuro, realizó un recorrido por la clínica Cirugía Extramuros, donde revisó las instalaciones y saludó a los beneficiarios de la Campaña de Artroplastias Totales de Cadera y Rodilla, quienes se encontraban internados.

En el recorrido la Sra. Elvira Barrantes entregó presentes a los pacientes y escuchó las necesidades de ellos, asimismo se comprometió a seguir ayudándolos en su recuperación. “A las personas que necesiten ser atendidos se les dará de forma profesional, cálida y de primera”, indicó la Primera Dama de Durango.

De un total de 23 pacientes valorados se realizan 13 cirugías de colocación de prótesis, de las cuales 9 son: Artroplastia total de rodilla y 4 Artroplastia Total de Cadera con pacientes del municipio de Durango, Súchil, Pánuco de Coronado y Canelas con la colaboración de Médicos y Enfermeras del Instituto Nacional de Rehabilitación, así lo informó el Dr. Mauricio Pinal Covarrubio, Director de Rehabilitación y Programas Asistenciales.

“La verdad yo nunca me imaginé que existiera este tipo de ayuda, de programas para uno, la verdad yo si estoy muy agradecida de que vayan a cambiar mi vida”, así lo dijo Dora Mireya Garbalena, paciente que fue intervenida de forma quirúrgica por un desgaste de rodilla. “No soy muy pudiente, por eso está muy bien que hagan estos programas, yo no sé cuánto cueste la operación en un hospital particular, pero a nosotros no nos costó nada, nos salió gratis y estoy muy contenta”, concluyó la señora María Teresa Arrollo, una de las beneficiarias.