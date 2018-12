DIF Gómez Palacio continúa apoyando a las familias tarahumaras

Gómez Palacio, Dgo.- Como parte de las actividades y apoyos que frecuentemente se entregan a la Comunidad Tarahumara establecida en el municipio de Gómez palacio, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, que preside la señora Vilma Ale de Herrera, realizó un desayuno de convivencia y entrega de apoyos en especie.

Son quince familias originarias de la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua, quienes para resguardarse del frio extremo durante la temporada invernal, bajan a las ciudades y estados colindantes a establecerse un tiempo, mientras el clima cesa y puedan regresar a su hogar.

Durante su permanencia en el municipio las familias completas salen a conseguir trabajo o vender algunos de los productos que obtienen de la sierra o bien que ellos fabrican, y así, garantizar su manutención durante esta temporada, sin embargo por ser este, un sector vulnerable, el Sistema DIF los arropa y permanece vigilante en lo que necesiten, otorgándoles apoyos asistenciales que les ayude durante el periodo que estén aquí.

En esta ocasión la señora Vilma Ale de Herrera, presidenta del DIF Municipal, les ofreció un desayuno a los cincuenta Hermanos Tarahumaras, entre niñas, niños, mujeres y hombres, mismas que a pesar de sus costumbres disfrutaron de la convivencia y de una rica comida.

“Durante el tiempo que yo permanezca al frente del DIF, continuaré vigilante de las necesidades que ustedes manifiesten, seguirán recibiendo apoyos, como hasta hoy se ha hecho, además si presentan alguna necesidad extra en la cual la institución les pueda brindar ayuda, no duden en acudir directamente al departamento de Asistencia Social y ellos acudirán y darán respuesta inmediata a su petición. Este es un compromiso que he establecido con todos las personas y grupos vulnerables, acción respaldada por la presidenta municipal, Leticia Herrera Ale, quien no descansa en su objetivo, que es proporcionarles una mejor calidad de vida a los gomezpalatinos, a base de un esfuerzo diario, implementando múltiples proyectos, actividades y acciones en beneficio de la ciudad y otorgando apoyos a los más necesitados” enfatizó.

También se le entregó a cada una de las familias apoyos alimentarios, cobertores y colchonetas en beneficio a su economía y necesidades básicas durante su estancia en el municipio.

Al finalizar el convivio se otorgaron bolos a todos los asistentes, quienes a manera de agradecimiento por el apoyo constante, agradecieron al unísono de “Matétera ba”, que significa gracias en lengua Tarahumara.