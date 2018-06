Diputada exige a la Cancillería de Guatemala contar con política migratoria

Guatemala, 27 jun (EFE).- La diputada opositora Nineth Montenegro, jefa de bancada del partido Encuentro por Guatemala, exigió hoy a la Cancillería contar con una política migratoria para poder trabajar en los orígenes y paliar la crisis de la migración de guatemaltecos hacia Estados Unidos.

Al consultarle este miércoles la diputada al vicecanciller Pablo García durante una citación el porqué no se ha puesto en marcha la política pública migratoria, este le contestó que “aún no tenemos una política (migratoria)” pues esta se “está elaborando”, afirmó.

García sostuvo que la elaboración de la política se ha “retrasado” debido a que las autoridades del Consejo Nacional de Atención al Migrante fueron electas hace tres meses.

Sin embargo, el vicecanciller destacó que el hecho de no contar con una política pública no significa que no se esté abordando el tema, pues estos se llevan a cabo mediante “planes de trabajo” y que al estar lista “finalmente se aglutinarán todos los sectores”.

Montenegro indicó que es fundamental trabajar en las raíces del problema que lleva a los guatemaltecos a abandonar sus hogares, “pues no creo que nadie con cuatro dedos de frente, en condiciones de empleo y seguridad vaya a viajar y arriesgarlo todo”.

La congresista destacó que la ausencia de la política orillaba a las autoridades, y a la Cancillería en específico, a trabajar “de forma reactiva” y no de manera profunda en el tema.

Sin embargo, el legislador conservador Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional, aseguró que quienes deberían de ser perseguidos penalmente por la responsabilidad de llevar a los niños consigo a Estados Unidos, “son los padres de familia, los adultos que ilegalmente cruzan la frontera con los menores que tienen a su cargo”.

Beltranena le solicitó a la Procuraduría General de la Nación, el abogado del Estado de Guatemala, a que le solicite al Ministerio Público (Fiscalía) que “investigue la cadena de autoría” en los desplazamientos de menores.

Por su parte, la procuradora de los Derechos Humanos en funciones, Miriam Roquel Chávez, se opuso a la medida planteada por Beltranena y manifestó que Guatemala “debe exigir un resarcimiento (a EE.UU.) para las familias por los daños causados por la política de tolerancia cero implementada por el presidente Donald Trump”, porque, consideró, “existieron violaciones a los derechos de los menores separados de sus familiares”.

El defensor de la población desarraigada y migrante, Carlos Eduardo Woltke, coincidió con Roquel y apuntó que Guatemala debe verificar no solo los casos relacionados con tolerancia cero, unos 465 menores separados de sus padres entre abril y la semana pasada, pues “desde que comenzó el año fiscal el departamento de la defensa norteamericano ha detenido más de 16.480 menores”.

Al respecto, el vicecanciller García asintió que tienen conocimiento de cada caso y los consulados de Guatemala en Estados Unidos cuentan con 19 abogados en total para apoyar a las familias que así lo requieran. EFE