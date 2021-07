Diputados analizarán matrimonio igualitario en nueva sesión

En una segunda reunión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado será donde se analizará la posibilidad de que el tema de las reformas al Código Civil en el tema del matrimonio pueda presentarse ante el pleno en un periodo extraordinario, señaló el diputado Pablo César Aguilar Palacios.

El legislador y presidente de la Comisión Permanente manifestó que desde la semana pasada planteó la posible realización de dos periodos extraordinarios para ver diferentes temas que están pendientes, e incluso también sugirió la realización de dos sesiones de esta Comisión, de las cuales se realizó una este martes 6 de julio, en la cual se propuso realizarla con un pronunciamiento del PRI, para citar a otra el jueves en la cual se espera presentar todos los puntos que necesitan analizarse, aunque sería en una sola sesión extraordinaria del Congreso.

Con respecto al tema del matrimonio igualitario, dijo que aunque este no se abordó durante la primera sesión de la Comisión, sí se incluirá en la siguiente, de tal manera que el jueves se pueda realizar la extraordinaria para tratar entre otros temas, el de las reformas al Código Civil del Estado y otros que se encuentran pendientes.

Dijo que los diputados de Morena están de acuerdo en que el tema del matrimonio igualitario se incluya tanto en la Comisión Permanente como en la sesión extraordinaria, pero todo dependerá de lo que decidan los demás grupos parlamentarios, pues algunos todavía no están de acuerdo sobre si analizar o no esta propuesta, pues incluso el PT, no ha fijado postura al respecto, por lo cual consideró necesario esperar para que analicen esta situación los coordinadores de cada grupo.

“Vamos a ver qué decide cada uno de ellos, con su representante en la Comisión Permanente”, dijo finalmente el legislador, al insistir en que sí se plantea abordar este tema.