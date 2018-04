Diputados mantienen divergencias en minuta sobre donación de órganos

México, 17 Abr (Notimex).- Diputados federales mantienen divergencias en torno a la minuta del Senado para que todas las personas mayores de edad sean automáticamente donadores de órganos cuando fallezcan, a menos de que en vida hayan manifestado por escrito su negativa.

El vicecoordinador de los diputados del PRI, Armando Luna Canales, informó que a petición del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, hoy la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se reunió con un grupo de expertos en trasplantes de órganos en el área de bioética, para analizar la minuta que el Senado envió en esta materia.

Asimismo, resaltó desconocer cuándo se discutiría este dictamen ante el pleno, “pero tenemos un compromiso en la Jucopo, y aunque éste, como muchos otros temas, se ha ido postergando, tenemos que estar siempre abiertos a recibir más opiniones”, aunque, aseguró que no es un acuerdo aplazar el tema, pues el dictamen está listo para su discusión.

Luna Canales lamentó que la opinión de los especialistas sobre este dictamen, como está planteado en este momento, no fuera de lo más favorable posible y que de hacerle modificaciones adicionales al documento, sería la Comisión de Salud la que las definiría.

“Uno de los problemas o limitantes no sólo es la infraestructura, el recurso humano, la conciencia, la capacitación, la difusión, sino también el tema del seguimiento, pues, una vez que se hace un trasplante de un órgano, hay que darle seguimiento a esa persona el resto de su vida”, precisó.

En tanto, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Enrique Jackson Ramírez señaló que la insuficiencia de infraestructura y personal para la realización de este tipo de trasplantes no debe ser el elemento que impida avanzar hacia la donación “en automático” de órganos y tejidos.

El también vicecoordinador de Relaciones Interpartidarias del grupo parlamentario del PRI, apuntó que el dictamen de la minuta prevé que haya un tiempo para que “las autoridades de salud vayan avanzando gradualmente, teniendo la infraestructura y el personal, sobre todo, especializado y capacitado para seguir construyendo todo un sistema de donación de órganos.

“No sólo se trata de donar, viene la propia conservación y rescate de los órganos, luego los traslados, todo el proceso que es muy complejo. Me parece que la legislación es un primer paso que hay que dar”, agregó, al pronunciarse por respetar las diferentes posiciones que hay sobre este asunto en la Cámara de Diputados.

Por su parte, el líder de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, dijo que su bancada está lista para analizar la minuta de ley y la impulsan para que sea votada, porque esa legislación podría ayudar a salvar 30 mil vidas que están en la lista de espera de donaciones de órganos.

Sin embargo, su aliado electoral, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), a través del líder de los diputados, Francisco Martínez Neri, afirmó que la elaboración del dictamen de la minuta del Senado sobre donación de órganos, fue precipitada y debió ser consensuada con mayor profundidad.

Insistió que es un acto voluntario, “por lo que no podemos hablar de donación cuando no se manifiesta la voluntad de las personas”, salvo si expresa por escrito que no está de acuerdo en donar.

Consideró que el dictamen de la minuta respectiva ilustra el “fracaso de las políticas públicas en materia de salud”, no obstante, aclaró que los diputados del PRD “vamos a votar (la minuta) en conciencia” y “se respetará el voto de los compañeros” de la bancada. 17/4/2018 Diputados mantienen divergencias en minuta sobre donación de órganos.

