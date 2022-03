Diputados posponen discusión sobre reforma energética de López Obrador

Ciudad de México, 10 mar (EFE).- La polémica reforma eléctrica propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entró en prórroga para discutirse en el pleno del Congreso debido a que no hay acuerdos todavía entre las diferentes fuerzas políticas, informó este jueves el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.

“Una prórroga para hablar de esto. Ya dijimos, no hay dictamen, no se ha construido un ruta política, reuniones unilaterales, bilaterales, un replanteamiento de la iniciativa si no hay estas reuniones no hay dictamen y si no hay dictamen no hay discusión en el pleno”, señaló el legislador en conferencia de prensa.

Moreira refirió que la prórroga que se presentará en el pleno se dio porque no hay acercamientos “que visualicen” acuerdos entre las fuerzas políticas.

Además, dijo que todavía no hay fecha para que las Comisiones del Congreso inicien la discusión.

“¿Hasta cuándo la prórroga?, hasta donde sea necesario, hasta que haya condiciones (…) que haya acuerdos legislativos públicos sobre modificaciones que generen consenso o cuando menos mayorías para la votación”, precisó.

La polémica iniciativa de reforma del presidente López Obrador, que se encuentra pendiente de discusión para su aprobación en el pleno del Congreso, busca limitar al 46 % la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad CFE, empresa del Estado, acusada de tener algunas plantas contaminantes y obsoletas.

La reforma, que también propone la nacionalización del litio, se enmarca dentro de la promesa de fortalecer las estatales CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex).

ANUNCIAN FORO PARA DISCUSIÓN

En la conferencia de prensa, el Grupo Parlamentario del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció la realización del Foro Nacional de Transición Energética, el próximo 16 de marzo en el central Estado de México.

En dicho foro se analizará la reforma propuesta por López Obrador, a través de diversas conferencias que abordarán el impacto de los combustibles fósiles en México y las tecnologías emergentes para mitigar el cambio climático.

Asimismo, las energías del futuro, la transición energética sostenible e incluyente, y el federalismo energético.

Al respecto, Moreira señaló que su bancada no acompañará la reforma eléctrica sin antes discutir estos temas.

“Queremos que en todo momento se ponga siempre por delante la transición energética”, precisó. EFE