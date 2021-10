Direcciones municipales no dan atención a ciudadanía

La regidora Ana María de los Ángeles Soto manifestó que varías direcciones del Ayuntamiento no están atendiendo las necesidades de la gente, ni siquiera a los regidores se les brinda servicio de una buena manera y si esto es así a la ciudadanía menos; señaló que son direcciones operativas como la de Obras Públicas las que más están fallando en este tema.

“Hoy me atrevo a hacer una denuncia pública, ya que las direcciones municipales no nos dan la atención que requerimos, nos limitan mucho la gestión, ya que como todos saben nosotros somos gestores de la ciudadanía, por eso estamos haciendo gestiones que nos corresponden, no tenemos la atención ni las respuestas que necesitamos”, comentó.

“Ya hemos hablado con el secretario del Ayuntamiento y nos dice que pondrá manos en el asunto, pero siguen en el mismo tenor los directores, por ello sigo exhortándolo para que haga algo al respecto”, agregó.

Señaló que no es la única que ha declarado al respecto, “en su gran mayoría nosotros hacemos descuentos, pero hay otras que tienen que ver con alumbrado público, pavimentación o bacheo y ahí se dan cuenta a cuáles direcciones puedo referirme, ya que tienen directores muy inflados que no brindan la atención y si eso pasa con nosotros que somos parte de este Ayuntamiento, no quiero pensar qué hacen con la ciudadanía en general que se acerca directamente a ellos”.

Para finalizar, la regidora manifestó que sus compañeros de Cabildo no son tomados en cuenta en cuanto a las acciones que como dependencia deben hacer y a las solicitudes de las personas.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp