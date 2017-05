Director creativo de Pink Floyd descarta reencuentro Gilmour-Waters

Por Marcela Gutiérrez Bobadilla. Corresponsal

Londres, 17 May (Notimex).- El director creativo de Pink Floyd, Aubrey “Po” Powell, descartó un reencuentro entre los miembros de la legendaria banda que se separó oficialmente en 1985 y cuyo último concierto fue en esta ciudad en 2005.

“Creo que el concierto Live 8 que hicieron fue una de las cosas de mayor calidad que el grupo hizo juntos y creo que también para ellos personalmente -porque han tomado caminos diferentes- sería psicológicamente muy complejo reagruparse y hacerlo.”

En entrevista con Notimex, Po Powell, quien ha trabajado con la banda desde sus inicios hace 50 años, afirmó que musicalmente son capaces de volver a presentarse juntos pero a él personalmente no le gustaría verlos de nuevo.

“Tienes una edición limitada y ya se acabó. Y esa es la belleza de Pink Floyd. No hay que echarla a perder”, comentó Powell, quien también ha trabajado con Led Zeppelin, Paul McCartney, Yes y Genesis.

Waters dejó la banda en 1983 tras la grabación del décimo segundo álbum “The Final Cut”, en la que Gilmour y Waters no pudieron superar sus diferencias musicales y personales.

Powell, quien es amigo de la adolescencia de los miembros de la banda, considera que tanto Gilmour como Waters son unos “genios” musicales.

“Todos son unos genios absolutos. David Gilmour es un virtuoso de la guitarra, todavía lo es. Roger Waters todavía tiene estas ideas increíbles, una voz increíble. Pueden todavía dar conciertos, pero sospecho que para ellos volver a tocar juntos no sería apropiado”.

Su última actuación con el tema “Comfortably Numb” juntos en Live 8, en el parque de Hyde Park, es el epílogo de una nueva exposición en el museo Victoria y Alberto (V&A) de esta ciudad “Pink Floyd: Sus Restos Mortales”, en la que Powell es uno de los curadores.

“Si bien a muchos les gustaría volver a verlos tocar juntos las posibilidades de que eso suceda son pequeñas. Nunca digas nunca, pero son pequeñas”, reiteró Powell, quien cofundó junto con Storm Thorgerson el estudio Hipgnosis.

Thorgerson, quien falleció en 2013, creó junto con Powell las icónicas cubiertas de los álbumes de la banda, entre ellas la del disco “The Dark Side of The Moon” que vendió 45 millones de copias a nivel mundial tras ser lanzado en 1973.

Las cubiertas de los álbumes eran como “la Biblia para los fans” porque era la única forma en aquella época en la que podían conocer a la banda, a diferencia de ahora que existen medios digitales que acercan a los aficionados con sus artistas.

“Por ejemplo, el álbum ‘The Dark Side of The Moon’ vendió 45 millones de álbumes en ese momento lo cual nos permitió consentirnos en nuestras propias fantasías y sueños. ¡Qué oportunidad y qué privilegio!”, dijo Powell.

Sin embargo, el director creativo señaló que el proyecto en el que más le gustó trabajar fue en la creación de la cubierta del álbum “Wish You Were Here” (Ojalá estuvieras aquí) donde un hombre está cubierto en llamas.

“Personalmente el proyecto que más me gustó como director creativo de diseño fue ‘Wish You Were Here’ porque tuvimos la oportunidad de prenderle fuego a un hombre y fotografiarlo parado”.

Comentó que tuvieron oportunidades de crear diseños innovadores “que no podrías hacer ahora”.

“Todo tenía que hacerse de verdad y filmarse de verdad. En estos días retratas a un hombre y usas photoshop para prenderle llamas”.

Explicó que para la portada de “Wish You Were Here” le prendieron fuego a un hombre “y si te pones a pensar es una cosa horrible de hacer”.

Bromea que después del rodaje la persona sufrió unas “pequeñas quemaduras aquí y allá”, pero en general no le pasó nada.

Al compartir su experiencia de trabajar con Pink Floyd, Powell, de 70 años de edad, dijo que él y Storm le presentaban sus ideas a la banda “en bocetos hechos en una servilleta”.

“Esa portada resultó muy costosa en aquel tiempo -estamos hablando de 50 mil dólares de aquel entonces- y la banda nos decía ‘claro, hazlo, adelante’”.

Narró que para crear la cubierta de “Wish You Were Here” tuvieron que volar a California, Estados Unidos, escoger al mejor doble de acción, contratar un jet privado para volar a diferentes lugares hasta encontrar la locación en Mono Lake y el Desierto de Yuma.

En cuanto a su relación con Syd Barrett, Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright y David Gilmour, el director creativo reconoció que ha habido “altas y bajas” trabajando juntos.

“Ha habido altas y bajas, es como una rueda de la fortuna. No solo por cómo he sido yo en mi relación laboral con la banda sino también porque ha habido cambio de personal dentro de la misma también”.

Con tristeza, Powell sigue recordando a su amigo y fundador de la banda Syd Barrett, quien perdió la cabeza por el uso excesivo de la droga LSD y tuvo que abandonar el grupo.

“Afortunadamente porque los conozco desde hace mucho tiempo cuando tenía 15 años en Cambridge -era amigo de David Gilmour, Syd Barrett y Roger Waters- siempre ha habido un entendimiento entre nosotros”.

Tras la ruptura definitiva entre Gilmour y Waters, Powell reveló: “Me he convertido en un catalizador entre los dos -por un lado Roger Waters y por el otro David Gilmour y Nick Mason”.

Consideró que puede sobrellevar a los dos (Gilmour y Waters) sin mayor agravante, “porque nos conocemos muy bien”, y agregó que “ha sido difícil en momentos”.

Al insistirle si habría un concierto más, afirmó “realmente no”.

Powell y Thorgerson crearon los diseños de portada de los LP más creativos de la industria musical, algo que fue posible gracias al despliegue de recursos financieros y creativos desde el segundo álbum de Pink Floyd “A Saucerful of Secrets”.