Directora Festival cine panameño lamenta censura de películas Oscar en China

Panamá, 26 mar (EFE).- La directora y productora del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF), Pituka Ortega, lamentó hoy que las oscarizadas cintas “Call me by your name” (“Llámame por tu nombre”), que aborda la temática LGBT, y “La forma del agua”, hayan sido víctimas de la censura en China.

“Pienso que una sociedad no se fortalece cuando hay censura, y no se fortalece cuando hay prejuicios”, dijo Ortega a Efe acerca de que “Llámame por tu nombre”, del italiano Luca Guadagnino y ganadora del último Óscar al mejor guión adaptado, fue sacada a última hora del Festival Internacional de Cine de Pekín.

El Festival de Pekín, que este año celebra su octava edición del 15 al 22 de abril, es una de las más importantes citas del séptimo arte en China.

Ortega también criticó la proyección de la cinta del realizador mexicano Guillermo del Toro “La forma del agua”, ganadora de los Óscar de este año a la mejor película y el mejor director, que se estrenó la semana pasada en cines chinos con varias escenas censuradas e incluso falsos vestidos superpuestos para tapar desnudos de los personajes.

La cuestión o asunto que se maneja en producciones como la de Guadagnino o Del Toro, según Ortega, “son realidades del ser humano, son la historia del ser humano, y esconderlo o matizarlo de una manera negativa no hace nada más que oscurecer nuestro desarrollo, nuestra evolución como especie”.

“Es lo que tengo que decir al respecto, y mis sentimientos son muy fuertes al respecto”, remarcó la cineasta panameña.

Fuentes del festival de Pekín confirmaron a Efe la retirada de la película de Guadagnino que cuenta la atracción entre un adolescente de 17 años y un joven asistente del padre del muchacho en la Italia de los años 80, en un nuevo caso de censura de las autoridades del país asiático a producciones de temática LGBT (Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales).

Los organizadores no especificaron las razones de la decisión, aunque esta sigue una pauta común en China, la de retirar o cancelar a última hora espectáculos con este tipo de temáticas.

Por su parte, la censura en los cines chinos de “La forma del agua” fue denunciada por el afamado director chino, Feng Xiaogang, que en un comentario en la red social Weibo (similar a Twitter) se quejó de estos cambios y señaló que algunos modifican el argumento de la película.

Varias escenas sexuales son cortadas totalmente o el plano es aumentado para que no se vean algunas partes del cuerpo de los protagonistas, denunció Feng, quien subrayó que la colocación de falsos vestidos superpuestos es una forma de censura que nunca hasta ahora se había visto en los cines chinos.

“La forma del agua”, con cuatro estatuillas en la pasada edición de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, llegó el pasado 16 de marzo a los cines chinos, que cada año sólo permiten la emisión de una treintena de películas extranjeras con el argumento de promocionar el cine patrio. EFE