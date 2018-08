Dirigente peronista dice que con Cristina Fernández están haciendo un “circo”

Buenos Aires, 15 ago (EFE).- José Luis Gioja, presidente del Partido Justicialista (PJ), histórica formación peronista, aseguró hoy que se está haciendo “un circo” en torno a la ex jefa de Estado y actual senadora Cristina Fernández (2007-2015), imputada por su presunta participación en una red de sobornos durante su Gobierno.

“Yo creo que la quieren ver vapuleada, no sé si presa porque me parece que no van a poder”, remarcó Gioja en una entrevista con FM La Patriada.

Este miércoles, el Senado debate si autoriza al juez Claudio Bonadio a realizar registros en los domicilios de la expresidenta en Buenos Aires y el sur del país para encontrar pruebas en torno al caso, ya que Fernández cuenta con fueros parlamentarios y los allanamientos no se pueden realizar sin que la Cámara Alta lo permita.

Por el momento, hay incertidumbre sobre el resultado de la votación, ya que aunque el oficialista frente Cambiemos apoya la medida, en el peronismo -mayoritario en el Senado pero muy dividido en varios sectores, incluido el kirchnerismo- hay diversidad de opiniones.

“No van a encontrar absolutamente nada y no es más que montar un circo para seguir con el elefante blanco y no ver la realidad de Argentina”, subrayó el presidente del PJ, convencido de que hay un sector de la Justicia que está “al servicio” del Ejecutivo de Mauricio Macri, que a su vez busca que no se hable de los problemas económicos.

Para Gioja, la figura del “allanamiento” es “parte del show” que en su opinión empezó el lunes pasado, cuando Bonadio pidió registrar en apartamentos del mismo edificio en el que reside la exmandataria en Buenos Aires, que supuestamente pertenecen a otros imputados por causas de corrupción del anterior Gobierno.

“Y no encontraron nada”, afirmó el dirigente del PJ, que cree que “está todo dirigido” a ver cómo hacen para “ensuciar y perseguir mediáticamente la figura de la expresidenta y el expresidente”, en referencia al fallecido esposo de Fernández, Néstor Kirchner (2003-2007).

Ambos exmandatarios, junto con diversos miembros de sus Gobiernos, son señalados como presuntos integrantes de una “asociación ilícita” que durante los 12 años de su mandato habría estado destinada a cobrar millonarios sobornos por parte de empresarios de la obra pública.

El escándalo se destapó el 1 de agosto pasado, cuando Bonadio comenzó a ordenar detenciones y comparecencias de ambos lados, con base en los cuadernos que un chófer del ministerio que se encargaba de las obras públicas y la energía había escrito durante una década, detallando cómo transportaba bolsas con millones de dólares.

En la entrevista de hoy, Gioja se refirió además a su reincorporación como líder del PJ, después de que a principios de mes la Cámara Nacional Electoral revocara la intervención judicial del partido, que había sido ordenada por una jueza el pasado 10 de abril para solucionar la “crisis” interna de la agrupación.

“Una intervención caprichosa que nada tiene que ver con la realidad”, aseveró Gioja, quien agregó que “todo el que se oponga a la Casa Rosada -sede del Gobierno- hoy tiene las puertas abiertas” al partido, fundado por el expresidente Juan Domingo Perón a mediados del siglo pasado y del que en los últimos años se han marchado diversos integrantes. EFE