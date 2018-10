Discovery “desclasifica” las misiones ocultas de la NASA en su 60 aniversario

Madrid, 4 oct (EFE).- “Above and Beyond: NASA’s Journey to Tomorrow”, dirigido Rory Kennedy, sobrina del expresidente de EE.UU. John F. Kennedy, es un documental que “desclasifica” los proyectos y las misiones “menos conocidas” de la NASA, que este año celebra su 60 aniversario

El documental se emitirá el 13 de octubre en el canal Discovery de Estados Unidos y a partir del día siguiente en sus diferentes filiales nacionales en el marco de una programación especial con motivo de la Semana Mundial del Espacio y el aniversario de la agencia aeroespacial estadounidense.

Se trata de una “ambiciosa” producción de 90 minutos que examina “en exclusiva” una de las áreas de trabajo “menos conocidas” de la institución: su papel clave en la investigación y el análisis de la salud de la Tierra, informa el canal en una nota sobre la cinta dirigida, producida y narrada por la ganadora de un Emmy Rory Kennedy.

El filme ofrece un “amplísimo” acceso a los responsables de la agencia y su equipo de científicos y astronautas para descubrir “lo que ocurre en el interior de la agencia espacial más grande del mundo”.

Cuenta con testimonios de ingenieros como Adam Steltzner, que dirigió la misión Curiosity a Marte, o de astronautas como Peggy Whitson, que posee el récord de permanecer 665 días en el espacio.

Rory Kennedy muestra por primera vez los “telescopios espaciales de última generación”, los prototipos de la nave espacial con destino a Marte y el “importante papel jugado por los vehículos espaciales como el Curiosity”.

Discovery estrenará además los nuevos episodios de las series “Desmontando el cosmos”, que seguirá explorando los secretos ocultos que rodean el origen y el destino del universo, y de “Historia del universo”, que indagará en los agujeros negros, los planetas enanos, los cuásares y el futuro de la vía láctea. EFE