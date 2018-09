Disminuye índice de embarazo en adolescentes

Debido a las repercusiones sobre la salud de la madre y su hijo, así como los factores de riesgo, el embarazo adolescente es una prioridad atendida en la Secretaría de Salud.

El Secretario de Salud en el Estado, Sergio González Romero, confirmó que derivado de las acciones preventivas y concientización, este año hubo una disminución importante de casos en embarazos adolescentes en los 39 municipios, siendo entre los 14 a 19 años la edad de mayor incidencia.

Según las estadísticas recopiladas dentro de los programas de Salud de la Mujer, en el 2017 se atendieron 8 mil 905 embarazos en menores de 15 a 19 años y 748 menores de 15 años, a diferencia de este año cuando se han atendido por primera vez 2 mil 384 embarazos en menores de 15 a 19 años y 116 menores de 15 años.

Respecto a las acciones, mencionó que se acude a las escuelas secundarias y preparatorias para tocar los temas del cuidado de salud sexual y reproductiva, la disminución de embarazos no planeados, el uso adecuado del condón, la complicación de ser padres de familia a temprana edad, y la prevención de enfermedades de transmisión sexual, teniendo mil 228 jovencitas activas registrados dentro del programa de Planificación Familiar.

Además, se tiene la meta de llevar el mensaje de prevención a más de 20 mil adolescentes, ya sea con la presentación en teatros o planteles educativos con funciones matutinas y vespertinas tan sólo en la capital duranguense, con el apoyo de los promotores juveniles.

“La adolescencia es aquel periodo crítico del desarrollo humano, final de la niñez, inicio edad adulta y tensión particular de una etapa que se transita y no a la que se llega, por eso estamos enfocados en prevenir este fenómeno multicausal, de pobreza, bajas expectativas escolares y laborales, exponencial a riesgos, que genera daños a la salud y problemas sociales, sobre todo porque es importante orientar a los jovencitos para que no trunquen sus estudios, obtengan un buen trabajo, familias integradas, recibir educación sexual y acceso a servicios específicos”, concluyó.