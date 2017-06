Disminuye población desocupada en Durango

Por: Andrei Maldonado

De acuerdo a datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) la tasa de desocupación de la población económicamente activa en Durango es del 3.9 por ciento, lo que representa una mejora en comparación al bimestre anterior donde la cifra correspondía al 4.1 por ciento.

Estos datos fueron recabados por el Instituto durante el mes de mayo, registrando que incluso la tasa de desocupación es menor al mismo mes de 2016, cuando se tenía hasta 4.3 por ciento de la población económicamente activa sin haber trabajado ni una sola hora durante la semana en que se levantó la información y que se trató de una de las cifras más elevadas históricas en ese rubro.

En base a la numeraria que da a conocer el máximo organismo estadístico del país, el registro más bajo de desempleo se alcanzó durante el mes de diciembre del año pasado, donde la tasa de desocupación fue de apenas el 3.5 por ciento; desde entonces dicha cifra se había ido incrementando pues en enero se tuvo 3.6 por ciento y en febrero 3.9, para llegar a marzo y abril con 4.1 por ciento.

En comparativa a los mismos meses del año anterior estas estadísticas son todavía menores ya que durante el primer trimestre del año no se consiguió bajar del 4.1 por ciento mientras que en 2015 las cifras fueron todavía mayores ya que incluso se alcanzó un 6.9 por ciento en enero de ese año y el resto del trimestre se tuvieron tasas del 5.7 y 5.9 por ciento en febrero y marzo, respectivamente.

Hay que resaltar que pese a la mejora Durango todavía se encuentra por arriba de la media nacional en cuanto a tasa de desocupación la cual es de 3.5 por ciento, sin embargo se encuentra en mejor posición que otras entidades federativas como lo son el Estado de México con 4.0, Nuevo León y Querétaro con 4.1, Ciudad de México con 4.5 y Coahuila, el cual tiene la cifra más alta con 4.6 por ciento.

En el esquema de la ENOE se considera a la población en edad de trabajar como aquella de 15 años en adelante. Bajo este esquema los datos preliminares indican que 59.8 por ciento de la población de 15 años y más es económicamente activa, es decir está ocupada o busca estarlo; dicha proporción fue mayor en 0.3 puntos porcentuales en mayo de 2017 respecto a la de abril pasado.

El resto se dedica al hogar, estudia, está jubilado o pensionado, tiene impedimentos personales o lleva a cabo otras actividades y comprende la población no económicamente activa y por lo tanto no entra dentro de la estadística de desocupación, ya que en esta únicamente se concentra en las personas que, estando en condiciones de laborar, no encuentra disponible un empleo.