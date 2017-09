Disminuyó en agosto desocupación en el estado

De acuerdo a las cifras que maneja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) la tasa de desocupación de la población económicamente activa en Durango durante el mes de agosto fue del 3.6 por ciento, lo que significa una recuperación en comparación a julio, cuando dicha cifra fue del 4 por ciento.

La población desocupada, entendida como aquella que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero que manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad para obtener un empleo, fue de 1.9 millones de personas en todo el país, con una tasa de desocupación de 3.3 por ciento, cifra menor a la registrada durante el mismo mes del 2016.

La población que se dedica al hogar, estudia, está jubilado o pensionado, tiene impedimentos personales o lleva a cabo otras actividades comprende la población no económicamente activa y por lo tanto no entra dentro de la estadística de desocupación, ya que en esta sólo se concentra en las personas que, estando en condiciones de laborar, no encuentra empleo disponible.

En ese sentido el estado de Durango alcanza por cuarto trimestre consecutivo una tasa de desocupación mayor al promedio nacional donde el registro más bajo fue en diciembre del año pasado con un 3.5 por ciento; desde entonces dicha cifra se ha ido incrementando pues en enero se tuvo un 3.6 por ciento y en febrero un 3.9, para llegar a finales del anterior trimestre con 4 por ciento.

Con 3.6 por ciento de población desocupada después del octavo mes del año Durango es la décimo quinta entidad a nivel nacional en este listado mientras que en el trimestre anterior se ubicó en el séptimo sitio, lo que significa que una mayor cantidad de personas consiguieron ocuparse en dicho periodo; así mismo la cifra es mucho menor al mismo mes de 2016, del 5.3 por ciento.

La ENOE revela además algunas cifras que detallan el estado ocupacional de la población económicamente activa de Durango, revelando que 54 por ciento se encuentra en la informalidad y el 25 por ciento es ocupado por un empleador informal; así mismo 7.7 por ciento está subocupado y no recibe un sueldo adecuado a su actividad y el 65 por ciento son empleados asalariados.