Disney exige a los cruceristas la vacunación completa en viajes a Bahamas

Miami, 24 ago (EFE).- La naviera Disney Cruise Line anunció este martes que todos los pasajeros de 12 años o más que deseen navegar a Bahamas tendrán que presentar una prueba de vacunación completa de la covid-19, una política de viaje que entrará en vigor a partir del próximo 3 de septiembre.

Esta medida se produce a raíz de las regulaciones impuestas por el Gobierno de Bahamas y las medidas sobre vacunación contra la covid-19 requeridas ya a los viajeros por otras navieras.

De hecho, el Gobierno de Bahamas impuso recientemente una orden por la que, desde el 3 de septiembre, no permitirá que barcos cruceros lleguen a sus puertos si los pasajeros mayores de 12 años no están vacunados contra la covid-19.

Bahamas no es el único territorio o país caribeño que ha impuesto estrictas órdenes para sus visitas, específicamente por la variante delta del coronavirus, pues las Islas Vírgenes estadounidenses y Puerto Rico impusieron dichas directrices a principios de agosto, al no permitir pasajeros no vacunados bajar de sus respectivos barcos cruceros.

En una advertencia publicada en su página web, Disney advierte a todos los pasajeros de sus cruceros que irán a Bahamas entre el 3 de septiembre y el 1 de noviembre que deben estar completamente vacunados y presentar la prueba de vacunación o, de lo contrario, no se les permitirá subir a bordo.

El anuncio tuvo lugar después de que Walt Disney World en Florida llegara a un acuerdo este lunes con los sindicatos que representan a la mayoría de los trabajadores de sus parques temáticos, que estipula que todos los empleados deberán estar completamente vacunados a partir del próximo 22 de octubre, excepto por razones religiosas o médicas; de lo contrario, perderán sus trabajos.

El crucero “Disney Dream” navega desde Puerto Cañaveral (costa este de Florida) a las Bahamas, ofreciendo viajes de tres y cuatro noches.

Otras líneas de cruceros como Carnival, Royal Caribbean, MSC Cruises o Celebrity han anunciado ya la obligatoriedad de estar vacunados para viajar.

En cuanto a los niños menores de 12 años, los padres deberán proporcionar un comprobante de test de covid-19 negativo realizado entre uno y cinco días antes de la navegación.

También deben pasar por una segunda prueba de PCR en la terminal antes de abordar los cruceros.

Las medidas de vacunación tomadas por las compañías de cruceros tienen lugar mientras una ley del gobernador de Florida, Ron DeSantis, que prohíbe esa imposición se encuentra vigente. EFE