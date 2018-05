Dispersión de población dificulta trabajo de Sedesoe

La dispersión de la población que vive en condiciones de pobreza en el medio rural es uno de los retos que se tienen para poder llevar programas de obra que ayuden a mejorar su situación, ya que un 60 por ciento de los duranguenses vive en comunidades integradas por 20, 50 o 100 habitantes, muchas de las cuales están en zonas de difícil acceso, señaló el secretario de Desarrollo Social del Estado, Marcos Cruz Martínez.

Al referirse a la situación en la que se encuentra actualmente un considerable porcentaje de la población de la entidad, que vive en condiciones de pobreza, el funcionario manifestó que además de los casos que se han detectado de obras realizadas en un pasado reciente que no fueron concluidas y que por esta razón no han representado el beneficio que se esperaba de las mismas, otro de los problemas que se presentan en el caso particular de Durango es el tema de la dispersión de la población.

Manifestó que a pesar de que un elevado porcentaje de la población que se encuentra en condiciones de pobreza se concentra en las zonas urbanas de los municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo, también hay una gran cantidad de comunidades en esta circunstancia en los municipios que se encuentran en la zona serrana, así como en el municipio de El Mezquital, donde consideró que los niveles de carencias de sus habitantes son comparables como los que enfrentan muchos africanos.

Apuntó que esta circunstancia complica tanto la ejecución de programas de obras encaminadas a mejorar las condiciones de la población que se encuentra en la pobreza, como el envío de apoyos, debido a la situación particular que se presenta en la entidad en cuanto a la dispersión de la población en comunidades muy pequeñas y que se encuentran muy distantes entre sí.

Manifestó que incluso en esta ciudad hay colonias en las que hay una cantidad de personas en condiciones de pobreza y marginación, que supera el número de habitantes de algunos municipios de la entidad, y mencionó como ejemplo la colonia “Emiliano Zapata”, donde viven entre 8 mil y 10 mil, que representan una mayor cantidad de gente en comparación con la que tienen municipios como San Pedro del Gallo, San Luis de Cordero y Santa Clara.

Apuntó que esta situación se acentúa por la dispersión que hay en Durango, debido a la extensión territorial que tiene como el cuarto estado más grande del país, lo cual dificulta y encarece los programas para llevar distintos servicios básicos a los 20, 50 o 100 habitantes de algunas comunidades, donde se construyen baños ecológicos con sistemas biodigestores y se proporciona energía eléctrica por medio de celdas fotovoltaicas, pues no se cuenta con líneas eléctricas o sistemas de drenaje en zonas cercanas.