Djokovic dice que tiene ventaja mental sobre el líder de la nueva generación

Londres, 17 nov (EFE).- El serbio Novak Djokovic aseguró que nunca pensó que estar en la situación que se encuentra ahora, número uno del mundo, y en la final de las Nitto ATP Finals, fuera algo imposible, y respecto a su rival de este domingo dijo de Alexander Zverev que aunque tiene sobre él “una ventaja mental” por haberle ganado en la primera fase, es el líder “de una nueva generación”.

Djokovic admitió que hay “motivaciones” que no quería revelar y que son la causa de su impresionante segunda parte del año. “Hay que tratar de encontrar maneras de motivarte a ti mismo para que te comprometas y hagas las cosas repetidamente día tras día, lo que a veces es un gran desafío mental, y por supuesto, físicamente”, dijo.

“Al final del día, todo se reduce a si la mente te sirve a ti o si tú sirves a la mente. Trato de tomar el control sobre eso y sobre mi destino, sobre cómo funcionan las cosas. A veces parecen bastante fáciles o rutinarias desde la cancha, pero son muy diferentes en persona. Hay que ganárselo todo. Nadie te regala nada gratis”, prosiguió.

“Esperaba llegar a este nivel muy pronto después de la cirugía, pero no sucedió”, recordó sobre su operación en el codo derecho. “Hubo cosas que sucedieron unos meses después de la cirugía que me enseñaron mucho sobre mí mismo. Me enseñaron a ser paciente. Sólo tenía que confiar en el proceso y confiar en que las cosas buenas llevan tiempo”, explicó.

“La operación ha surtido efecto y no he sentido ningún dolor en el codo desde entonces. Al mismo tiempo es un tratamiento invasivo, así que compenso mi juego y mi saque en particular”, dijo. “Tuve que encontrar confianza y trabajar en mi juego y tratar de poner las cosas en orden a mitad de la temporada”.

“Para abreviar, aquí estamos. Cinco, seis meses rápidos, y soy el número uno del mundo, jugando en la final del torneo que cierra la a temporada, lo cual es bastante asombroso. Parecía bastante improbable, pero siempre creí que podía suceder. Nunca pensé que fuera imposible”, admitió.

Sobre Zverev y su victoria contra Federer, Djokovic consideró que el alemán “lo hizo muy bien en los momentos cruciales”.

“Cuando Roger le estaba presionando para volver al partido, ‘Sascha’ consiguió mantener su saque muy bien. Con un buen porcentaje de primeros servicios, pero también muy, muy fuerte y rápido”, observó.

“Espero que el partido de mañana sea muy distinto al de la fase de grupos, aunque la victoria allí contra él hace unos días puede ser una especie de ventaja mental”, dijo el jugador serbio.

“Pero ‘Sascha’, a pesar de ser un líder de la nueva generación, sigue siendo considerado un jugador joven, pero ya está establecido. Ha demostrado una gran habilidad en la cancha en los últimos dos años. Ha demostrado por qué merece estar entre los mejores jugadores del mundo”, zanjó Djokovic. EFE.