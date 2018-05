Djokovic elogia la combatividad de Munar y felicita a Serena Williams

París, 30 may (EFE).- Novak Djokovic, 22º del mundo y campeón de los cuatro “Grand Slam”, elogió la combatividad del joven español Jaume Munar, al que ganó en tres sets en segunda ronda de Roland Garros, y se felicitó por el regreso a un gran torneo de Serena Williams, exnúmero uno mundial.

“No le había visto jugar mucho, pero sé que Rafa Nadal es su mentor, que se entrena en su escuela, por lo que estaba obviamente preparado para el partido. Es luchador y logra devolver muchas bolas”, dijo “Nole”, quien se medirá en tercera ronda con el español Roberto Bautista Augut.

“Hay que elogiar su combatividad y buen juego. Yo he tenido algunos altibajos y no estoy realmente satisfecho por mi rendimiento. He jugado bien en los momentos clave para ganar el partido. Espero ir mejorando”, analizó.

El serbio aseveró que no se ha resentido de la lesión en el codo que le tuvo apartado del circuito durante varios meses.

Djokovic, de 31 años, también abordó el regreso de Serena Williams a un gran torneo después de haber sido madre y haber tenido un complicado pos-parto.

“No es que ella haya regresado porque quiera lograr algo. Ella ya ha ganado 23 (“Grand Slam”). Es probablemente la mejor deportista de todos los tiempos. Ella está de regreso para inspirar a la gente. Usa el tenis como un altavoz para hacer cosas buenas”, refirió.

Williams, de 36 años, fue el martes el foco de Roland Garros no solo por su victoria de debut ante la checa Kristina Pliskova, sino por el osado vestido de superheroína con el que quiso empoderar a las madres. EFE