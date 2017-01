Djokovic: “Este partido me ha devuelto la confianza”

“Esta es definitivamente una de las mejores formas de empezar el año, ayer en semifinales y hoy en una final en la que él (Murray) le dio la vuelta al partido en el segundo set, porque aunque juegues tu mejor tenis nunca sabes cómo va a ser con Andy”, comentó el jugador serbio tras ganar el encuentro.

Djokovic ha destacado que ha sido una “batalla muy física y mental” y que ha sido un partido que le ha devuelto la confianza en su juego con miras al Abierto de Australia en Melbourne.

“Este partido significa mucho para mí, me ha devuelto la confianza, que durante los últimos tres meses del año pasado había perdido en las pistas y comenzar de esta forma ante el número uno”, agregó.

Con este triunfo, el tenista serbio iguala el récord de Murray en el torneo catarí con dos victorias, en 2008 y 2009.

“Hasta el último punto no sabía que iba a ganar, le tengo mucho respeto y por algo es el número del mundo”, confió el serbio.

Este trofeo, consistente en la figura de un halcón, significa mucho para “Nole” al ser su primer título del año, y además porque su abuelo cuando era pequeño le llamaba “halcón”.

“Mi abuelo, que falleció hace unos años, me decía halcón, por lo que es una motivación más para jugar bien aquí en Catar”, confesó.

Por su parte, Andy Murray se mostró decepcionado por haber perdido la final, pero contento de disputar un partido que le ha demostrado “estar en buena forma” de cara a la temporada que acaba de empezar.

“Decepcionado por no ganar, pero he jugado muy bien los últimos partidos, físicamente es una buena forma de empezar el año y me siento bien, cada día mejor. Creo que hay cosas que puedo mejorar como los break points, pero necesito jugar más para mejorar en este aspecto”, destacaba el número uno del mundo en rueda de prensa tras la final.

Entre los ganadores del abierto catarí, destacan Roger Federer, que ostenta el récord de victorias con tres, Andy Murray con dos, así como Novak Djokovic que tras el triunfo ha sumado su segundo halcón y Rafael Nadal, David Ferrer con 1 triunfo.

El torneo catarí celebra 25 años, el primer jugador en ganar el halcón fue el tenista alemán Boris Becker en 1993.