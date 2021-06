Djokovic: “Mi mejor partido en Roland Garros”

París, 11 jun (EFE).- El serbio Novak Djokovic aseguró que el duelo de semifinales de Roland Garros contra el español Rafael Nadal fue “el mejor” que ha disputado en ese torneo y “uno de los tres mejores” de toda su carrera.

“El hecho de haber afrontado al mejor rival en una pista donde ha conseguido tantos éxitos en 15 años es increíble. Además el ambiente ha sido extraordinario. Será una de esas noches de las que te vas a acordar siempre”, dijo.

Djokovic señaló que ahora tiene que pensar en la final que el domingo le medirá al griego Stefanos Tsitsipas.

“Es su primera final de un Grand Slam, es una gran gesta, pero no querrá quedarse ahí. Está en una gran forma física y lidera la clasificación del año. Ha ganado en madurez, sobre todo en tierra batida, que ahora es su superficie preferida”, dijo el serbio sobre un rival al que el año pasado derrotó en semifinales de Roland Garros en cinco sets.

El serbio quiso rendir homenaje a Nadal, “un gran jugador que ha marcado la historia de Roland Garros”.

“Cada vez que te toca jugar contra él aquí es como subir el Everest para poder ganarle. De cada duelo contra él he tratado de sacar lecciones. Eso he intentado aplicar hoy. Es uno de los partidos de los que me voy a acordar mucho tiempo”, comentó. EFE