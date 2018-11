Djokovic no pone excusas: “Khachanov fue mejor”

París, 4 nov (EFE).- El serbio Novak Djokovic, que este domingo perdió la final del Masters 1.000 de París ante el ruso Karen Khachanov, reconoció que no se recuperó bien de la semifinal contra el suizo Roger Federer, pero precisó que eso no es una excusa que explique la derrota.

“Desgraciadamente no he podido recuperarme, pero no quiero hablar de eso. Quiero hablar del nivel que él ha mostrado esta semana. Mereció ganar este partido. Es un joven que viene pegando fuerte, que está ya a un gran nivel. Hoy ha demostrado el motivo por el que vamos a verle mucho en el futuro”, señaló el tenista que este lunes recuperará el número uno del mundo.

Djokovic reconoció que le faltó algo en el juego que venía desplegando en días pasados y que cometió algunas errores, pero se mostró satisfecho de su nivel durante la semana y de la segunda parte de su temporada.

“Voy a volver a ser número uno, ¿qué más puedo pedir?. He ganado más de 20 partidos seguidos y he hecho cinco meses increíbles. Llego al final de la temporada con mucha confianza”, aseguró. EFE