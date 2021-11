DMSP, la dependencia con más fallas en la administración

La Dirección de Seguridad Pública es la dependencia con más fallas en la Presidencia Municipal y su titular debería retirarse, pues le ha quedado muy grande el puesto, no ha sabido sobrellevar esta institución tan importante, señaló la diputada local Sandra Lilia Amaya, quien manifestó que el caso de los cuatro policías acusados de corrupción es una muestra de lo que constantemente enfrentan los ciudadanos.

La legisladora e integrante de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, manifestó, al referirse al funcionario municipal, que no se trata de estar en contra de Antonio Bracho, pero recalcó que siempre ha comentado que le quedó muy grande el cargo, no ha sabido sobrellevar una institución tan importante, pues no se ha visto que haya coordinación con la policía estatal.

“Ha sido una falta de trabajo terrible por parte del director, se vio ayer donde un primo, un familiar, le llama para que acuda a un lugar, ojalá así acudiera cuando le habla un ciudadano, que no tenga que ser familiar, primo del director para que lo acompañe”, dijo textualmente la legisladora, al señalar que la actuación de esta persona ha sido pésima y apuntó que esos casos los viven diariamente los ciudadanos, pues aseveró que mucha gente se queja de los policías de la corporación porque no les ayudan, porque a veces se asustan más si ven a un elemento, que tenerle confianza.

Consideró que es necesario fortalecer a esa dirección, pues aunque la administración terminará en un año y no se ha sabido sobrellevar esta dependencia que es de las más importantes, pues la gente se queja de falta de seguridad, “hizo falta cambiar al director desde hace mucho tiempo, desde luego eso no lo vamos a ver”, señaló, al insistir en que hace falta que la citada dirección se coordine con la Secretaría de Seguridad Pública del estado para que puedan hacer un trabajo mejor en ese tiempo que les queda.

Al mismo tiempo, manifestó que es urgente brindar ayuda a los policías, no solo en equipamiento, más patrullas o camaritas, sino de manera personal, que tengan un seguro mayor, un mejo sueldo que le de mas tranquilidad a su familia, como se ha propuesto desde la legislatura anterior y continuará esta petición en la actual, señaló la diputada Amaya, al considerar que la Dirección de Seguridad Pública del municipio de la capital es la dependencias con más fallas en esta administración.

