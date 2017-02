Dominicana se ha toma en serio la Serie del Caribe, asegura Audo Vicente

Culiacán (México), 4 feb (EFE).- El mánager de los Tigres de Licey dominicanos, Audo Vicente, aseguró hoy que aunque suma tres derrotas en la Serie del Caribe de béisbol, su equipo se ha tomado en serio el torneo con sede en México.

“Para nosotros como béisbol del Caribe esta es nuestra Serie Mundial y el que está aquí vine a cerrar con broche de oro la temporada después de ser campeones de nuestros países, no creo que los muchachos le hayan restado importancia”, dijo Vicente luego de la derrota ante Puerto Rico, 10-2.

Los dominicanos asisten al campeonato en Culiacán, noroeste de México, con ausencias de algunas de sus figuras importantes como los jugadores de cuadro Juan Francisco, Yamaico Navarro y Juan Francisco, pero el manejador del equipo descartó que no vinieran a México como un desprecio al campeonato.

“Yo sé que Navarro tenía un compromiso, negociando un contrato, Juan Francisco, igual, y Emilio tuvo problemas con su familia, hay que ponerse en el lugar de las personas”, dijo el estratega.

Este sábado los dominicanos jugaron uno de los peores partidos de los últimos años en la serie caribeña; su ofensiva fue pobre y sobre todo poco oportuna, sus lanzadores recibieron castigo y su defensa falló.

Vicente lamentó el fracaso, tercero en tres salidas que obliga a los dominicanos a esperar que Cuba derrote hoy a Venezuela, ellos superen mañana a los venezolanos y luego esperar a ser favorecidos en las cuentas que decidirían los dos clasificados entre esos dos equipos y Puerto Rico.

“Apostamos a que Cuba derrote a Venezuela y tener un último aliento, nuestro destino está en manos de otros y es incómodo porque no puedes hacer ajustes”, reconoció.

Audo lamentó el bajo rendimiento de su equipo, el más ganador de la historia de la Serie, aunque enfatizó en que los jugadores se han entregado en el terreno.,

“No hemos jugado a la altura, nuestros lanzadores abridores no han podido cruzar la quinta entrada, la ofensiva no ha podido producir cuando ha tenido oportunidades y el ‘bulpén’ (cuerpo de relevistas) no ha hecho lo esperado”, concluyó.

República Dominicana es el máximo ganador de títulos en la Serie del caribe, con 19, pero el país no gana un cetro desde 2012.EFE