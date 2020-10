Doña Beatriz debe recuperar el penacho de Moctezuma

Por Juan Bustillos

Ahora que la señora Beatriz Gutiérrez Muller cumple funciones oficiales en Europa por ser esposa del presidente López Obrador, lo que de facto la convierte en la Primera Dama de México que rechaza ser, convendría que en su misión de conseguir piezas prehispánicas existentes en Europa debido al saqueo a que fue sometido nuestro país, hiciera gestiones para recuperar el llamado penacho de Moctezuma que se encuentra en el Museo de Etnología de Viena.

Ignoro si la recuperación o el préstamo del famoso penacho está en los planes de doña Beatriz para engalanar la celebración de los 200 años de la independencia mexicana del dominio de lo que para el diputado poblano-tabasqueño Charly Valentino es la “peor raza”, de la que heredamos nuestra inclinación por la corrupción, razón por la que “deberían pedirnos perdón de rodillas” (por cierto ya lo ha hecho oficialmente el gobierno mexicano, aunque sin llegar al extremo de pedir al rey español Felipe VI lo haga hincado); sin embargo, traer de vuelta el emblemático penacho sí lo ha estado en los planes de la familia del secretario de Educación del presidente López Obrador, Esteban Moctezuma.

Esteban es descendiente del emperador Moctezuma por partida doble. Sus dos apellidos, Moctezuma y Barragán, le vienen del monarca que recibió en Tenochtitlan a Hernán Cortés.

Es primo de Blanca Barragán Moctezuma, cuya abuela fue la última descendiente del emperador azteca que recibió pensión del gobierno mexicano, un generoso gesto en el que hasta el presidente Benito Juárez participó porque la familia del emperador era propietaria de origen de predios e inmuebles del Centro Histórico de la Ciudad de México. Blanca es quien más denodadamente luchó por recuperar el penacho.

La llamada “pensión de Moctezuma” se formalizó después de la Independencia y dejó de ser pagada por la Secretaría de Hacienda en 1933.

El apellido Barragán llegó a Esteban por el general Juan Barragán, fundador del PARM que estuvo al lado de Venustiano Carranza en Tlaxcalaltongo.

A la vista está que Esteban Moctezuma tiene méritos más que suficientes para que su nombre sea inscrito en la historia nacional, sea o no continuador de la Cuarta Transformación, aunque por ahora no se le conozcan intenciones de suceder al presidente López Obrador. Al menos no figura como promotor de alguno de los aspirantes a dirigir Morena en lugar de Alfonso Ramírez Cuéllar.

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, ha reconocido una y otra vez su contribución a aminorar los contagios del coronavirus con su decisión temprana de suspender las clases presenciales a millones de niños y jóvenes estudiantes.

Suficiente mérito es evitar que el Covid-19 se cebara en lo mejor que tiene el país, aunque no faltará que con el tiempo alguien le reclame las consecuencias de la educación a distancia, para lo que ningún país estaba lo suficientemente preparado.

Quizás mayor mérito sea el haber coordinado la campaña electoral que condujo al PRI a concluir en el año 2000 con el dominio que por siete décadas ejerció sobre el país, a partir de que Plutarco Elías Calles decidió pacificar al país mediante la creación de un partido dominante. Si recordamos fue quien dirigió la campaña de Francisco Labastida Ochoa.

No menor mérito fue la intentona del gobierno del presidente López Obrador de acabar con la autonomía universitaria, atribuida a un descuido de una secretaria que no hizo bien su trabajo al pasar en limpio la iniciativa presidencial de la Reforma Educativa que sustituyó a la “mal llamada” de Enrique Peña Nieto.

Es histórica la firma en una conferencia mañanera de López Obrador, con Julio Scherer a su lado, del adendum para remediar la omisión en la iniciativa de la Autonomía Universitaria, atribuida a un error de una secretaria, no una empleada menor, sino a la de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, o al secretario de Educación, Esteban Moctezuma.

Lo cierto es que aun no se sabe si el mensajero llegó con el adendum al Palacio Legislativo de San Lázaro, pero los diputados corrigieron el error de la Cuarta Transformación que habría puesto en pie de guerra a todos los universitarios del país, un conflicto ante el que habría palidecido el de 1968.

Esteban no ha sido un político con suerte aunque la acumulación de puestos importantes diga lo contrario, no obstante que su amistad con Luis Donaldo Colosio, forjada con las atenciones que tenía para el sonorense cuando llegaba a Culiacán como delegado especial de la CNOP del PRI, le valió la relación con Ernesto Zedillo que le confió por unos cuantos meses la Secretaría de Gobernación.

A diferencia de sus antecesores, Esteban sufrió la conducción de la política interior, quizás más que Sánchez Cordero. Y todo porque Zedillo terminó por faltarle al respeto.

Por ejemplo, cuando el secretario de Gobernación desayunaba con el ex presidente Carlos Salinas y le transmitía supuestos respetos de Zedillo, la PGR detenía a Raúl Salinas como autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.

Y cuando estaba en Chiapas buscando dialogar con el subcomandante Marcos, su jefe ordenó el avance de las fuerzas armadas nacionales sobre el Ejercito Zapatista.

Después de un receso ocupó la Secretaría de Desarrollo Social para luego abandonarla pues se impuso la misión de luchar contra la corrupción, materializada, según explicó, en el paisano de López Obrador, Roberto Madrazo, quien osó competir con Labastida por la candidatura presidencial del PRI.

Vestido de caballero blanco triunfó, pero meses después aconsejó al candidato tricolor quejarse en la televisión de que Vicente Fox le llamara “lavestida, hombrecito”, etcétera, y con eso el mundo se les vino encima aplastándolos, pero también al PRI.

Esta apretada síntesis de méritos es suficiente para figurar en la historia aunque la esposa del presidente López Obrador fracase en la recuperación del penacho de Moctezuma para celebrar con mayor entusiasmo los 200 años de ser independientes, gracias a Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero.

