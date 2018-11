Dona Esteban su sueldo a pacientes de cáncer

Se debe ampliar cobertura de tratamientos y medicamentos oncológicos

Siguiendo con su labor social y cumpliendo el compromiso hecho con los duranguenses, el diputado local Esteban Villegas Villarreal, donó el 100 por ciento de su sueldo a pacientes que llevan un tratamiento de cáncer.

En este sentido, acudió al Centro Estatal de Cancerología para apoyar a las personas que se les practicó alguna cirugía y se les realizó alguna extracción, para entregar por cuarta ocasión consecutiva su quincena de manera íntegra, ya que los pacientes al tener una protección fija o temporal les cambia la vida por completo, en su autoestima, en su vida cotidiana.

Las beneficiadas con el apoyo del legislador fueron cuatro mamás, María Ortega Solís, Lucila Cisneros López, María Dolores y María de los Ángeles.

“Hoy que termina el Mes Rosa contra el Cáncer de Mama, quise destinar el 100 por ciento a estas causas, para poner nuestro granito de área en estos temas”, puntualizó ante los medios de comunicación.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, informó que las prótesis varían desde los 12 mil hasta 20 mil pesos dependiendo de las necesidades particulares de cada paciente.

Aunado a lo anterior, Villegas Villarreal comentó que el Congreso del Estado aprobó el Punto de Acuerdo que presentaron los diputados del PRI, en el que se exhortó al Seguro Popular para que se amplíe el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para ampliar la cobertura de tratamientos y medicamentos oncológicos para niños y adultos.

“Hay muchos medicamentos que no los cubre el Seguro Popular y que son caros, donde la gente no tiene para comer, menos para comprar las medicinas, por lo que los niños no deben estar expuestos a estas situaciones, por lo que son historias complicadas”, concluyó el legislador.