Dovizioso achaca el accidente a la “mala suerte”

Jerez de la Frontera (Cádiz, España), 6 may (EFE).- El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18), el tercero de los implicados en el accidente del Gran Premio de España de MotoGP, dijo que la caída fue por “mala suerte”.

“La mala suerte es la que ha hecho que ellos (Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo) chocaran y me dieran a mí”, afirmó.

“Frené al límite porque ya llevaba varias vueltas intentando pasar a Jorge y me he ido largo y he hecho que él se fuese también un poco largo, entonces Dani ha visto un hueco y ha intentado entrar demasiado rápido y, finalmente, la mala suerte es la que ha hecho que ellos chocaran y me dieran también a mí”, explicó.

“Ha sido una auténtica lástima, pero por una parte estoy muy contento con las sensaciones que he tenido con la moto, de mi velocidad y de cómo hemos gestionado la carrera, ya que salir tan atrás y recuperar tantas posiciones, aquí en Jerez, teniendo casi el ritmo de Márquez, que ha ganado, es realmente una satisfacción”, aseguró el piloto italiano.

“Pero al final, irte a casa con cero puntos y este resultado negativo se hace muy duro porque estamos luchando contra un piloto y una moto muy fuertes y no podemos permitirnos perder veinte puntos cuando los teníamos prácticamente en el bolsillo”, lamentó Dovizioso, que ahora es quinto en la clasificación provisional del mundial. EFE